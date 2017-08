Incomunicados Caminos Saca Cosecha en Huixtla

*Cafeticultores Claman Ayuda.

Huixtla, Chiapas; 31 de Julio.- Cinco comunidades cafetaleras que se encuentran incomunicadas debido a las fuertes precipitaciones en el municipio de Huixtla, a saber, Cantón Reforma, Los Alpes, La Pedrera, Finca San Pedro y barrio La Piedra, manifiestan que hasta hoy, no han tenido el apoyo de ninguna autoridad, incluso acudieron a la Presidencia en tiempo y forma pero no tuvieron ninguna ayuda.

Desde hace un mes cuando por las fuertes lluvias han sufrido el bloqueo de sus caminos y entradas a sus comunidades, han pedido ayuda, pero sólo han tenido oídos sordos de parte de las autoridades municipales, pues esto les ha generado problemas a los comuneros, toda vez que para salir a la ciudad deben cargar sus productos para poder comercializarlos y obtener algo de dinero, ya que no hay acceso de vehículos, pero esto no sólo es cansado, sino que les deja vulnerables ante la delincuencia pues pueden robarles lo poco que llevan.

Aparte, temen que continúen los derrumbes, ya que los fuertes aguaceros siguen, y generan el reblandecimiento de la tierra y con ello, el deslizamiento de los cerros. EL ORBE/Luis Javier Ramos