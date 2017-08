Alerta Sobre Aumento de las Temperaturas

*A Causa de “La Canícula”

Tapachula, Chis., 02 de agosto. “Ya empezó el periodo de la canícula que es de unos 30 a 40 días, donde tenemos que estar muy pendientes por las altas temperaturas que ocasiona este fenómeno”, expresó José Francisco Pérez Morales, Secretario de Protección Civil Tapachula.

Añadió, “debemos dar las recomendaciones, para evitar los golpes de calor que dañan la salud”.

Asimismo dijo, “se exhorta a las mamás que a sus hijos pequeños no los expongan a las bajas o altas temperaturas según sea el lugar; por ejemplo en la zona urbana y baja de Tapachula, que no los expongan al sol, al sobrecalentamiento ya que pueden deshidratarse”.

“Dentro de las recomendaciones hacemos énfasis de que por las altas temperaturas no se coman alimentos callejeros, ya que por el calor tienden a descomponerse rápidamente”, expresó. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar