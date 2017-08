9ª. Regidora de MORENA Revela Discrepancias Sobre Manejos de Fondos en Materia de Seguridad

Tapachula, Chiapas; 3 de Agosto.- “La inseguridad en el municipio cada día es mayor, no hay un día de Dios que no haya asaltos, asesinatos, robos a casa habitación, negocios y no es posible que a media cuadra del Ayuntamiento que preside Neftalí Del Toro Guzmán, estemos violentados por la delincuencia”, afirmó Rosa Irene Urbina Castañeda, 9ª regidora del Ayuntamiento de Tapachula, por el partido Morena.

No es posible que en el primer cuadro de la ciudad se estén cometiendo asaltos a transeúntes y lamentablemente cada día se va acrecentando, “nosotros como Regidores hemos exigido en las sesiones de Cabildo que se aumente la seguridad en el cuadro histórico de la ciudad, porque no es posible que a unos cuantos metros del palacio municipal, donde está la zona comercial, se estén cometiendo atracos a plena luz del día”.

Remarcó que una de las preocupaciones de Morena, es que ahorita está por definirse la distribución de los recursos del tema de Seguridad Pública, “estamos pidiendo a los demás regidores que se trabaje en el tema de inseguridad y que los recursos se destinen a ese tema que le preocupa a la sociedad tapachulteca, porque el edil Del Toro pretende destinar 8 millones de pesos para un club privado de gimnasio”.

Es preocupante, aseveró, que esta administración quiera destinar millones de Pesos para la condición física de los policías y no para su adiestramiento que tanta falta les hace, quieren desviar recursos para beneficiar a un gimnasio, cuando el personal puede aprovechar las instalaciones de Los Cerritos, donde hay un gimnasio al aire libre o que se los lleven a correr a la playa o a la montaña.

Se han destinado aproximadamente 200 millones de Pesos destinados para el tema de seguridad, sin embargo la mayoría del dinero va para salarios, “estamos solicitando, a través del Cabildo, que el recurso sea destinado para lo que es, que no se desvíe un peso a otra cosa y sí para contratar elementos policiacos que tanta falta le hace a Tapachula”, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González