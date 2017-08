Pese a la Buena Producción se Desploma Precio del Cacao por el Excesivo Contrabando: DCG

Tapachula, Chis., 09 de agosto.- “La caída de los precios del cacao, se debe principalmente al excesivo contrabando del grano que ingresa de Guatemala, donde se produce cacao de baja calidad y los compradores lo mezclan con la producción de la región”, expresó David Casimiro Gutiérrez, presidente del Consejo Regional de Productores de Cacao del Soconusco.

El declarante agregó, Si bien ese cacao de contrabando no se queda en Chiapas, se va a los mercados nacionales y a Oaxaca, como si fueran de origen Chiapaneco y esto viene a saturar el mercado y a crear un gran problema a nuestro cacao, que es fino de aroma, provocando que se desplome el precio de 65 hasta 40 pesos”.

Dijo, “actualmente todo el contrabando de cacao pasa como ‘Pedro por su casa’, porque no tiene ningún control sanitario, además carece de regulación y con eso también se corre el peligro de la introducción de plagas; en Panamá está la plaga llamada ‘escoba de bruja’, y por no existir ese cerco sanitario, luego no podemos controlar esas enfermedades”.

Señaló, “la buena producción que tuvimos este año, de abril al mes de agosto, de nada sirvió porque se desplomaron los precios del cacao y es debido al contrabando; por ello hacemos el llamado a todas las instancias de gobierno, a SENASICA, SAGARPA y Sanidad Vegetal, para que regulen estas actividades y evitemos plagas y enfermedades en cultivos”.

Remarcó, “si no se regula ese contrabando o se llegan a infectar los cultivos por las plagas, se corre el peligro que los productores al ver que ya no es rentable, dejen de trabajar sus plantaciones de cacao fino de aroma y opten por una reconversión productiva con otros cultivos que vean que sí le son rentables, con mejores precios y más estables”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar