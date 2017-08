Comité de Padres Repudia Imposición del Director en la Preparatoria No. 2

*Afirman que Impera Clima de Corrupción.

Tapachula, Chiapas; 10 de Agosto.- El Comité de Padres de Familia del turno matutino de la Prepa 2, que encabeza Miguel Ángel Ortiz Maldonado, se pronunciaron por la imposición del nuevo Director de este centro escolar.

Acusan al exdirectivo Jorge Fernando Guzmán Gamboa alias “El Chapo”, de orquestar una desestabilización en la preparatoria “Eduardo J. Albores”.

Ortiz Maldonado dijo que la llegada de Enrique Márquez González como nuevo Director es un retroceso y regreso al mismo clima de corrupción que por 9 años fraguó Jorge Fernando Guzmán Gamboa.

La salida de Rey David Villatoro López como directivo se hizo de manera no transparente, dijo, sin la propuesta de una terna ni de proyectos en pro de la institución.

“Pueden ustedes ver que hay una escuela que necesita mantenimiento y hay una infinidad de carencias, la primera semana vamos a convocar a una asamblea y tomaremos acciones para no permitir que la prepa siga cumpliendo intereses mezquinos”, acotó Ortiz Maldonado.

Expresó que no están en contra de los cambios, pero es un retroceso volver a nombrar a un integrante de un grupo que en años anteriores desfalcó y desvió los recursos de la institución y que además enfrenta un proceso ante la función pública por varios millones de Pesos.

Lo que buscan, puntualizó, es consensuar con la asamblea y que la Secretaría de Educación escuche a los padres de familia de que la Dirección debe ser asignada a quien tenga firme compromiso con la institución y la vocación de servicio. EL ORBE/Darinel Zacarías/Corresponsal