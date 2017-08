Junta de Conciliación Trabaja a Tope Pese a Protestas en la Unidad Administrativa

Tapachula, Chiapas; 11 de Agosto.- “A diario trabajamos de 30 a 40 expedientes y nos afectó bastante las 2 semanas en que estuvo tomada la Unidad Administrativa Zona Costa del Estado. Claro que no al ritmo que lo hacemos normalmente y pese a ello, no se ha dejado de trabajar en busca de acuerdos entre las partes”, dijo María Concepción Hernández Hernández, presidenta de la Junta Especial No. 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje.

Añadió, “por esa suspensión de labores ajena a esta Junta, trajo como consecuencia el diferimiento de audiencias que estaban programadas durante esos días, por lo que ahora se tienen que señalar nuevas fechas, hora y emplazamientos para el desahogo de confesionales.

“En este proceso, dijo, se incluyen las demás diligencias a desahogar, por eso se están reprogramando, en la Junta elaboramos citatorios como una forma de petición al patrón y trabajador para que lleguen a un convenio y cerrar con esos acuerdos en las que ganan ambas partes”.

Recordó, “de enero a la fecha hemos recibido 510 demandas laborales de inicio y en donde la gran mayoría de ellas se relacionan a despidos injustificados. En asuntos conciliatorios van 295, los que tenemos terminados totalmente en este 2017.

“La gran mayoría de la denuncias son por despidos injustificados y en menor cantidad las de riesgos laborales y trabajadoras que están embarazadas; pero que violando las normas laborales y de protección a la mujer, aún en esas condiciones son separadas de su trabajo”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar