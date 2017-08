Denuncian al Presidente de Mapastepec por Despido de Trabajadores

Mapastepec, Chis., 12 de agosto. La Secretaria de Gobernación y la Contraloria del Estado deben investigar y sancionar al presidente municipal Martín Ruiz Rosales, por la rifa sin permiso oficial de un automóvil y lo recaudado fue para su Partido Mover a Chiapas y la Asociación Un Millón de Amigos, así como por el injustificado despido de 40 trabajadores del Ayuntamiento que se negaron a pagar boletos.

Así se expresó Lizbeth Adriana Puón, regidora del PAN, quien reiteró, el presidente Martín, hizo más de 4 mil boletos donde decía permiso de la Secretaría de Gobernación en trámite y obligó al personal a vender boletos y quienes no lo hicieron son los que fueron corridos del trabajo.

Reiteró, los trabajadores se quejaron de que les dieron 10 boleto para vender, después otros 10 y finalmente algunos les entregaron 30 boletos y a los que no vendieron se los descontaron de su sueldo; pero los que totalmente se negaron son los que arbitrariamente despidió Ruiz Rosales.

Recordó, los números de boletos se empezaron a vender el pasado mes de abril y la rifa fue el 30 de junio y como el boleto dice permiso en trámite, consideramos que todo se hizo sin esa autorización del sorteo y supervisión de la Secretaría de Gobernación, por eso pedimos investigar y sancionar a los responsables.

El valor del carro rifado era de unos 180 mil pesos y se estima que con la venta de boletos sacó el doble o triple y eso que no lo vendieron todo; por eso se considera que el acto de entrega fue amañado y se presume hubo fraude, lo que igualmente deben investigar las autoridades al persistir la inconformidad y ni hacerse pública la entrega del auto rifado, dijo. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar