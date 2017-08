En 22 Operativos se han Suspendido 120 Bares

* Por Diversas Irregularidades.

Tapachula, Chiapas; 12 de Agosto.- “En los 22 operativos interinstitucionales que hemos realizado en municipios de la región, se han visitado cerca de 320 establecimientos, de los cuales se suspendieron 120”, expresó Esaú Guzmán Morales, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. VII de la Secretaría de Salud.

“En los operativos se han detectado a los negocios que operan sin la documentación adecuada y en la clandestinidad, y las suspensiones son por diferentes causas y puede ser por deficiencias en lo que es la higiene, conservación de alimentos o áreas donde no deben fumar”.

Precisó, “las faltas son corregibles apegados al reglamento sanitario, por lo que una vez que se cumple con lo ordenado por la ley, el bar o cantina puede abrir en determinado plazo; pero los clandestinos, sin permiso, se les sanciona y no vuelven a operar”.

Remarcó, “la mayoría de los negocios suspendidos son en este municipio, por lo que en este año, desde que iniciamos los operativos, tenemos un total de 40 bares que se clausuraron de manera definitiva. Y los operativos seguirán realizándose para que todo opere conforme a la ley.

“Asimismo, dijo, solicitamos a todos los dueños o encargados de bares y cantinas que para no tener algún problema con su licencia, la regularicen, y para eso esta Jurisdicción le ha dado capacitación para decirles cómo deben trabajar y prestar el servicio a la población”.

Señaló, “a los establecimientos les pedimos que no cierren cuando sepan que andamos en operativo, porque en algún momento les servirá de ayuda al llegar a señalar alguna deficiencia o falla, y decirles que se debe corregir, y eso si no se ha detectado venta de bebidas adulteradas.

“Los operativos seguirán de forma permanente para garantizar la salud y seguridad de los clientes, además, les recordamos que la expedición de licencias para venta de bebidas embriagantes se suspendió desde Diciembre del 2016”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar