Protección Civil y SEMAR Monitorean Carreteras y Playas de la Región

Tapachula, Chiapas; 12 de Agosto.- “En la operatividad de Protección Civil conjuntamente con la Secretaría de Marina y demás autoridades que participan en este periodo vacacional en las playas del Pacífico, hasta el momento se ha tenido saldo blanco, no hay personas ahogadas; pero sí pedimos extremar precauciones por los fuertes oleajes”, dijo Julio César Cueto Tirado.

El declarante, Delegado Regional de Protección Civil, añadió, “en los Módulos de Atención, tenemos reportes de algunos accidentes en carreteras, generalmente por conducir a velocidad inmoderada, además seguimos recomendando que hay que tratar de no manejar cansado ó ebrio”.

Indicó, “también antes de salir a algún lugar, verificar las condiciones del vehículo, para que no tener contratiempos y podamos regresar con bien a nuestros hogares una vez de haber disfrutado las vacaciones y que está por concluir.

“En todos los Módulos de Protección Civil, de Turismo, se da orientación y asistencia a los vacacionistas y turistas en los distintos puntos carreteros de la región Soconusco, de esa forma continuar con el saldo blanco en el resto de las vacaciones de verano.

“Por las altas temperaturas y lluvias, debido a la onda tropical 25 que ingresa por el Golfo de Tehuantepec, las lluvias continuarán en las próximas horas y serán generalmente vespertinas, seguirán de fuertes a muy fuertes y durante el día el ambiente seguirá caluroso a muy caluroso, esto debido al fenómeno de las canículas”.

Finalmente dijo, “hay que estar alerta a cualquier situación, aunque lo que informó CONAGUA es que los calores estarán a unos 40 grados y la sensación térmica en estos días ha sido entre 35 a 36 grados, esperamos que así se mantenga con las lluvias en la zona de la Sierra y Costa”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar