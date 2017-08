Chiapas Requiere de Reconciliación: Rutilio

* La División Frena el Progreso.

Cacahoatán, Chiapas; 13 de Agosto.- Durante una gira de trabajo por el municipio de Cacahoatán, lugar sede de la conferencia Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, pidió a los asistentes dejar de lado el encono, la división, y apostarle a una reconciliación verdadera que tanta falta nos hace como hermanos chiapanecos.

“Lo que requiere Chiapas es un trabajo esmerado para evitar todo aquello que nos haga daño. Requiere evitar la violencia, el conflicto; en suma, lo que requiere Chiapas es la reconciliación, no la división”, atajó Rutilio Escandón.

Escandón Cadenas dijo que desde su llegada al Tribunal Superior de Justicia se inició con acercar la justicia al pueblo, con capacitaciones, talleres; porque muchas veces las y los ciudadanos en conflicto, desconocen cómo y cuándo empezó y las consecuencias de la misma.

Ahora, explicó, a través de los medios alternativos, como es el Centro Estatal de Justicia Alternativa (Ceja), los chiapanecos pueden alcanzar un acuerdo armonioso sin necesidad de llegar a los tribunales, a los órganos jurisdiccionales, donde el desgaste emocional, económico, causa severos daños a quienes viven una litis, llámese penal, mercantil, familiar.

Rutilio Escandón abundó que si a Chiapas le va mal en esta motivación de la división, no habrá nada qué celebrar, “pues los que sufriremos las consecuencias de esta animadversión seremos todos los que habitamos este bello Estado, que ha demostrado que posee muchas riquezas en su biodiversidad, pero también en su calidad humana”.

Ante un auditorio de cerca de 2 mil asistentes, les informó que en el Poder Judicial de Chiapas ahora los expedientes se ven de una manera diferente, pues ya no se visualizan como simples hojas de papel, sino como personas que están ahí: sufriendo la angustia, por una pena, por un problema.

“Y nos ponemos en el lugar de la gente, porque sólo así vamos hacer justicia para todas y todos, que la hacemos con mucho gusto, pero también con mucha seriedad”, destacó, al unísono de cientos de aplausos.

En otro momento, durante una entrevista concedida a periodistas de la región, les afirmó que “Necesitamos trabajar en una persecución de principios, de valores, porque estos elementos, sin duda, nos van a llevar a la inclusión y van a rechazar de manera categórica todo lo que pueda dividirnos y desestabilizarnos”. Comunicado de Prensa