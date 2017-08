Colector Pluvial Presenta Desperfectos

* Denuncian Colonos de “Solidaridad 2000”

Tapachula, Chiapas; 13 de Agosto.- El secretario de Infraestructura Municipal a cargo de Jorge Peña Andrade recibió la obra de “Rehabilitación de colector de alcantarillado sanitario” en el fraccionamiento Solidaridad 2000.

De acuerdo con habitantes de ese núcleo poblacional, la inversión fue de dos millones setenta y ocho mil ochocientos diecinueve Pesos, pero presenta desperfectos, toda vez que no se cumplieron las especificaciones del proyecto y durante la temporada de lluvias se siguen presentando las fallas que habían con anterioridad.

Consideraron que la empresa constructora, de la que no se ha revelado su nombre y presuntamente es propiedad de un funcionario municipal, es protegida por Peña Andrade, porque no le ha exigido cumplir con la reparación de los desperfectos.

Otra problemática es que rompieron el concreto hidráulico y como no compactaron, ya se hundió y en otra parte, cerca del libramiento, llegaron a quitar el material, pero ya no llegaron a sellar y cuando llueve no se mira y varios carros han caído sufriendo desperfectos.

Uno de los denunciantes, Romeo de León Bahamaca, precisó que es urgente abrir una investigación para saber qué sucedió, ya que la obra también fue realizada con mucha lentitud y la dejaron con muchas irregularidades. EL ORBE/Rodolfo Hernández González