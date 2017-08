COAPATAP Aún no Aclara el Exorbitante Alza a las Tarifas del Agua: PROCENTRO

Tapachula, Chiapas; 14 de Agosto.- “Pedimos transparencias de los actos del Gobierno, en esta ocasión de los hechos de los elevados cobros que viene haciendo el Comité de Agua Potable y Alcantarillado (COAPATAP)”, expresó César García Jiménez, presidente de PROCENTRO y que van sumados a otras organizaciones y Cámaras Empresariales que a la vez son miembros de Unidad Ciudadana (UC).

Precisó, “en reunión acordamos demandar de ese organismo municipal, se aclare públicamente la modificación de las tarifas, existen altos cobros sin justificación y una mala calidad del agua y en el suministro, porque además en muchas partes de la ciudad no llega el agua pero sí son puntuales con el envío de los recibos.

“Las tarifas son reales, pero ellos vienen trabajando con tarifas del 2016 y que no actualizaron en el 2017, no hubo un Congreso que autorizara esa modificación a la ley, por eso las tarifas 2016 se están aplicando este año y se tiene que respetar, no pueden actuar a su libre albedrío, o sea, que ellos quieran imponer las tarifas”, remarcó.

Indicó, “tienen que respetar y no aumentar las tarifas en un 600 a 800 por ciento, aunque con esos procedimientos extrañamente hubo gente que se benefició porque pagaban más y ahora menos, entonces, la corrección es de más daño para los que pagan al corriente su agua, por eso pedimos actualización a tarifas justas”.

Subrayó, “los funcionarios del COAPATAP no nos han querido dar respuesta a los documentos de demandas que presentamos, entonces, el siguiente paso será de que tenemos que hacer una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública o se cite en el Congreso del Estado al Director del COAPATAP para que explique el asunto.

“Mostrando el listado de las tarifas que se deben pagar, porque en los recibos le están sumando 80 Pesos y otros cargos además del redondeo y otros conceptos que no sabemos qué sean y ni nos dan explicación; pero bien que cobran, por eso también solicitamos explicación a los Regidores del Ayuntamiento”.

Señaló, “no podemos permitir que la autoridad en la actualidad esté incrementando los costos del suministro de agua potable y no dé argumentos sólidos, de ahí nuestra exigencia de explicación, y si ellos lo sustentan con hechos, además de que si el aumento es por una mejor calidad del agua y su suministro, tal vez se justificaría.

“Los usuarios deben pagar su consumo de agua a la tarifa justa y no a la que los del COAPATAP ya movieron, pero que va en contra de la economía de las familias y empresas, sin que hasta ahora se tenga un mejor servicio, y no se trata de que modifiquen y hagan rebajas al que reclama, sino que debe ser igual para todos los usuarios”, dijo.

Recordó, “con el anterior director del COAPATAP, Antonio Ovando, solicitamos una explicación del por qué el incremento de las tarifas, en aquel momento nos dijeron que era porque habían comprado un sotfware y al cargarlos con sus tarifas les dio la multiplicación de un 600 hasta 800 por ciento de incremento”.

Añadió, “nos dijeron que así se emitieron los recibos y los distribuyeron entre los usuarios de la ciudad; pero no estamos de acuerdo porque no se justifica el aumento de las tarifas, además, unos días tenemos agua y otros no, en algunas colonias un día sí tienen y 2 días no, esto ha hecho que protestemos y exigir se nos informe.

“Ovando reconoció que el software que instalaron estaba mal, aceptó el error y dijo que le diéramos un mes para que se corrigiera. La cita fue el 3 de julio pero luego Ovando fue removido del cargo; ponen otro director, a Julio Ramírez, con quien retomamos el tema y resulta que a esta fecha no informa, no sabemos nada”, dijo.

Subrayó, “pretendemos que se corrija y se cobre lo que corresponda y de las 30 mil tomas clandestinas que mencionan como tal, han de saber su ubicación, por eso pedimos que actúen conforme a la ley y no haya tolerancia, menos que se pretenda cobrar esa diferencia a los que siempre han estado al corriente de sus recibos”.

Reiteró, “no nos explicamos por qué no corrigen esa tomas clandestinas que tienen dos años que vienen hablando de esa cantidad, pasa el tiempo y no hacen su trabajo; pero bien que le cargan la mano a los 50 mil usuarios que estamos cautivos, les envían sus recibos con incrementos de tarifas”.

Afirmó, “molesta que quieran compensar esas 30 mil tomas clandestinas que no se pagan con los que sí lo hacemos, que esa diferencia se la estén cargando a los recibos de los usuarios cumplidores, dizque para hacer las obras que se necesitan, entonces, no es lógico lo que hacen, es molesto y más que afecta nuestra economía”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar