Martín Ruiz Busca Otro Escaño y no ha Cumplido a Mapanecos

*Habitantes Reclaman Servicios Públicos.

Tapachula, Chiapas; 14 de Agosto.- “El robo de motocicletas y los asaltos en la cabecera municipal están imparables, la inseguridad en general se ha vuelto incontrolable por desatención del presidente municipal Martín Ruiz Rosales, quien anda más ocupado en buscar su reelección en el cargo”.

Lo anterior fue expresado por Rafael Martínez, de la comunidad de Sesecapa, quien añadió, “Ruiz Rosales pretende seguir en la ubre presupuestal municipal y ni siquiera cumple sus compromisos que hizo en campaña, por eso hoy se tenía previsto le tomaran la Presidencia”.

Puntualizó, “el Alcalde, sabiendo de las irregularidades en que ha incurrido, al enterarse que desborda el malestar de la gente y que llegarían a protestar, el sábado y domingo se dedicó a visitar esas comunidades para hacerles una nueva promesa de solución a sus demandas.

“Por ejemplo, dijo, en donde no ha cumplido con la obra de Piso Firme, fue a prometer una mayor cantidad de beneficiarios con tal de que no le fueran a tomar la presidencia y la gente se apaciguó, y le advirtieron que si los vuelve a engañar, saldrán a tomarle la Presidencia.

“Las demandas de las comunidades es porque los presupuestos ya fueron autorizados, pero se desconoce su destino, pasa el tiempo y no se hacen las obras de pavimentación de caminos, alumbrado público, domos de canchas, introducción de agua potable, rehabilitación drenajes, entre otros”. EL ORBE/ Alberto de la Cruz Aguilar