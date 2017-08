Preparan Certificación del Rambután Para su Exportación

*Codiciado por el Mercado Europeo.

Tapachula, Chiapas; 15 de Agosto.- Con la finalidad de mejorar la comercialización con países europeos y los ingresos económicos, se efectúan procesos para la certificación de los huertos de rambután, informó el Presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután, Alfredo López García.

Actualmente exportan con la certificación de las empacadoras, pero para obtener mayores beneficios, han iniciado los procesos para lograr la certificación de los huertos, dijo.

Debe estar bien definido el terreno mediante una malla, tener baños, área de empaque, bodega para los agroquímicos empacadora bodega para los herbicidas, principalmente con el que se combate la hormiga.

Añadió que este proceso es durante dos años, los productores de la región ya van por el primer año para lograr ese objetivo, con un promedio de 25 huertas para la certificación que esperan se logre para el 2018.

López García informó que actualmente exportan con la certificación de las empacadoras para Estados Unidos, pero para Europa les están pidiendo la certificación de las empacadoras y también de los huertos, con lo que obtendrán mayores beneficios económicos.

Para este proceso no pueden participar los pequeños productores de menos de una hectárea porque deben hacer una inversión, estar al día con el pago de sus impuestos, sólo están participando los que tienen de cinco hectáreas hacia arriba, porque finalmente habrá como recuperar los gastos.

Respecto a la comercialización con Guatemala, señaló que no hay ningún tipo de restricción, se trata de un mercado bastante bueno, como no ha habido mucha producción, han enviado un promedio de 60 a 70 toneladas diarias, en comparación con el año pasado que mandaban entre 120 a 160 toneladas diariamente. EL ORBE/Rodolfo Hernández González