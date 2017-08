Piden Construcción de Palapas Dañadas por Mar de Fondo

*En Puerto Madero.

Tapachula, Chiapas; 16 de agosto.- Restauranteros de la playa San Benito hicieron un llamado a las autoridades para solicitar la construcción de las palapas que fueron destruidas durante el mar de fondo, suscitado el 2 de mayo de 2015.

Una de las afectadas, Aurora Hernández Cabrera, dijo que de 12 palapas solamente fueron construidas 7. Las cinco faltantes no ha sido posible su edificación y ello les preocupa porque es la única fuente de ingresos que tienen.

“Agradecemos el gesto de bondad que tuvo para con nosotros el gobernador Manuel Velasco, quien realizó un recorrido en ese entonces por la zona y ofreció apoyarnos con la infraestructura dañada, lamentablemente funcionarios menores no han atendido sus indicaciones”, agregó.

Aseguró que uno de esos funcionarios es Miguel Prado, quien era delegado de SEDESOL y que hace algunos días fue nombrado secretario de Pesca, toda vez que él también hizo el compromiso de dar la atención a los comerciantes y que serían liberados los recursos, pero nunca cumplió.

Durante la reunión en la que también estuvieron presentes los otros afectados, Eleazar Ruiz Martínez, Isabel Estrada de la Torre, quien tuvo que comprar un lote para la construcción de su palapa y no ha sido atendido su caso, y Beatriz Estrada Sarauz, Hernández Cabrera informó que ya son varias veces que han ido a Tuxtla Gutiérrez a lo largo de estos dos años, pero no ha habido avances.

Esta semana acudieron a una mesa de negociación y les informaron que ya no serán apoyados, toda vez que se trata de negocios particulares y además no hay presupuesto, por lo que indicó que seguirán insistiendo porque el mandatario estatal dijo que les iban apoyar. EL ORBE/Rodolfo Hernández González