Urgimos Intervengan Autoridades por Destrucción de Manglares en Reserva Ecológica el Gancho Murillo: DL

Suchiate, Chis., 16 de agosto.- “Demandamos de las instancias de gobierno, tanto federales, estatales y municipales, integren una comisión y recorran urgentemente la reserva ecológica El Gancho Murillo, ya que los habitantes de la ranchería Brisas del Suchiate se han ido metiendo y destruyendo dicha reserva ecológica, al igual que los pobladores de otras comunidades llegan a realizar tala inmoderada del mangle”.

Así se expresó Deudiel López Barrera, de la organización Gestión Social, Protección del Medio Ambiente, Ecología y Cambio Climático, A.C., quien añadió, “por esa depredación ecológica hemos enviado oficios a diversas dependencias locales pero no hemos tenido respuestas, por eso pedimos que intervengan las autoridades competentes”.

Puntualizó, “están acabando con los diversos tipos de mangle, como es el botoncillo, rosado, blanco; ya acabaron con especies como el venado, por eso pedimos hagan su trabajo la SEMARNAP, PROFEPA, CONAFOR y apoyen también en las tareas, investigadores ambientalistas y de la biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y UNACH”.

Añadió, “lo tenemos que decir y exigir porque no hay respuestas de las autoridades, sólo nos dicen que nos escuchan; pero no actúan y mientras la destrucción de los manglares continúa afectando esa importante función del equilibrio de la flora y fauna, de nuestra biodiversidad”.

“Asimismo pedimos la intervención de personal Armada de México por ser la que está más cerca; pero igualmente del Ejército Mexicano, para que de patrulle manera preventiva y detengan la destrucción de la reserva ecológica de los manglares”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar