A Base de Presiones Lograron Rehabilitación de Planta de Aguas Residuales en Tuxtla Chico

Tuxtla Chico, Chiapas, 17 de agosto.- De no ser por las presiones que se vieron en la necesidad de ejercer ante la cerrazón del alcalde Juan Carlos Orellana García, por fin un grupo de personas logró que fuera rehabilitada la planta de tratamiento de aguas residuales que permanecía abandonada.

Rafael Cancino López y Luisa Martínez García, informaron que la planta estuvo sin funcionar durante dos años y pese a la importancia que representa, la autoridad municipal se negaba a atender las solicitudes de la población.

No tenía mantenimiento y hacían falta algunos equipamientos, por lo que estuvieron haciendo las solicitudes que no eran atendidas y se vieron en la necesidad de ejercer presión y fue solamente así como el alcalde atendió la petición, toda vez que se seguía contaminando con aguas negras el río Izapa.

Los habitantes de la segunda Sección de Izapa y de otras comunidades aledañas, señalaron que es lamentable que la autoridad municipal ponga oídos sordos a este tipo de necesidades y se vieron obligados a realizar presión, tomas de la presidencia municipal y manifestaciones.

Finalmente el edil ordenó que se atendiera esta problemática que representaba la planta de tratamiento sin funcionar y autorizaron el desazolve de los tanques de almacenamiento, regularizar la energía eléctrica y reparar las bombas y con ello se cumpla con tratar las aguas negras. EL ORBE/Rodolfo Hernández González