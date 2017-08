Paro del Personal de Seguridad y Limpieza

*Afecta al Hospital Regional.

Tapachula, Chiapas; 17 de Agosto.- La mañana de este jueves los 26 policías de seguridad privada y las 26 trabajadoras encargadas de la limpieza, que trabajan para la empresa Grupo Halcón, entraron en paro, ya que la empresa les adeuda una quincena y ya va para la segunda, sin pagarles.

Por este paro existe un caos en el Hospital Regional ya que al suspender sus labores, como personal de limpieza en este edificio, todo se encuentra sucio, pasillos, consultorios, área de camas, urgencias, aunado a que no hay control para entrar y salir del Hospital, porque resulta que el personal de seguridad, también del Grupo Halcón, está en paro, y no únicamente este Hospital, sino en casi todas las instalaciones del Sector Salud, como hospitales y clínicas.

Señalaron los afectados haber sido contratados por Leuvet Natarén y Alberto Juárez, quien es el administrativo, y les prometieron uniformes, botas, fornituras, sobre todo, su sueldo quincenal, pero todo resultó una vil mentira, indicaron.

Ahora resulta, según los altos mandos, que el retraso es porque el Gobierno no ha pagado a la empresa y es por ello que sus sueldos están retenidos; manifestaron los afectados que de seguir sin cobrar un solo peso de su sueldo, el paro seguirá indefinidamente. EL ORBE/Álvaro Islas Hernández