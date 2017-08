Piratas Invaden Rutas del Transporte en la Zona Alta del Municipio

Tapachula, Chiapas; 17 de Agosto.- Porque se atienda la desestabilización que están provocando un grupo de piratas, encabezados por Joaquín Morales Díaz, se pronunciaron transportistas concesionados de las cooperativas Chicharras y Soconusco.

Solicitaron al Gobierno, pero principalmente a la Secretaría de Transporte, que se tomen cartas en el asunto para frenar el conflicto que prevalece en la zona alta y se eviten confrontaciones que pueden ser de funestas consecuencias.

En toda esta irregularidad y desestabilización, el concesionado y socio de la cooperativa “Chicharras”, Jaime Pérez Velázquez y Jorge Ángel Ramírez Salas, presidente de la cooperativa “Soconusco”, coincidieron en señalar que Joaquín Morales Díaz es el que está provocando conflictos en la zona alta al fomentar el pirataje.

Esa persona, señalaron, también ofrece protección con el argumento de tener relaciones políticas, además de decirse respaldado por la CTM nacional, por lo que reiteraron su llamado tanto al organismo sindical como al Gobierno para que intervengan y no se permitan que vaya a suscitarse un zafarrancho, propiciado por Morales Díaz.

Los dirigentes transportistas concesionados también pidieron que la Secretaría del Transporte haga operativos permanentes para combatir este ilícito y no se llegue a pensar que lo está solapando el delegado William Narcia, toda vez que muchos piratas eso argumentan y que por ello los dejan brindar un servicio que no les compete, además de poner en riesgo la seguridad de los usuarios. EL ORBE/Rodolfo Hernández González