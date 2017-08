Denuncian Pésima Obra de Tubería

* Habitantes de Suchiate.

Suchiate, Chiapas; 19 de Agosto.- Habitantes de la colonia San Juan de esa población, denunciaron que personal de una empresa constructora introdujo tubería para la red de drenaje pero rompió el colector de aguas pluviales.

Las señoras Regina Martínez López e Isabel Toledo Díaz, precisaron que es preocupante lo que está sucediendo con esta construcción, pues el tubo del drenaje servirá de tapón para la circulación del agua pluvial.

Ante la falta de supervisión de obras públicas, dijeron, la empresa está realizando un pésimo trabajo que de no ser corregido a tiempo provocará problemas a la población, principalmente los que habitan en el sector, ya que sufrirán inundaciones en sus viviendas.

No se sabe quién es el responsable de los trabajos, pero lo están haciendo con los pies, situación que puede causar problemas en lo futuro, señalaron.

Martínez López manifestó que todo parece indicar que la alcaldesa Matilde Espinosa Toledo carece de personal calificado, porque no se han dado cuenta de lo sucedido con las obras ni la forma de trabajar de las constructoras. EL ORBE/Rodolfo Hernández González