Rechazan a Educadoras en Preescolar Donde Presuntamente Abusaron de Menores

Tapachula, Chiapas; 18 de Agosto.- Madres de familia del Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas del Río”, donde el intendente presuntamente abusó sexualmente de varias niñas, se pronunciaron en contra de la disposición de la Secretaría de Educación que pretende que la Directora y las educadoras regresen para el ciclo escolar 2017-2018 que inicia el lunes 21 de Agosto.

Por su parte, Félix Joo Cabañas, de la Asamblea Estatal Democrática en la región Tapachula, informó que el viernes 18, la Secretaría de EduEcación (SE) había convocado a una reunión para darle solución a la problemática que se ha generado a causa del citado ilícito que además ha provocado que los padres de familia no quieran que retornen a la institución la Directora y las educadoras.

La convocatoria, dijo, había sido hecha por la SE a través del director Sergio García León y la jefa de Departamento, Araceli Colmenares, con la finalidad de reunirse con los padres de familia para informarles el avance que tienen las investigaciones, pero de última hora fue cancelada con el argumento que no hay presupuesto para que los funcionarios viajen de Tuxtla Gutiérrez a Tapachula.

La Directora y las maestras fueron removidas del plantel con la finalidad de evitar algún conflicto, pero ahora la disposición es que para el ciclo escolar retomen su trabajo en el plantel educativo donde se suscitaron los hechos, porque es su centro laboral, afirmó.

Joo Cabañas manifestó que la disposición es que las maestras sea reinstaladas, pero lamentablemente la misma dependencia canceló la reunión e indicó que el caso está en manos de la Fiscalía y es esa institución la que se encargará de realizar lo que corresponde en torno a este caso.

En tanto Yesenia López Durán, del Comité de Participación Social del citado Jardín de Niños, precisó que existe una minuta de trabajo en la que se acordó conjuntamente con las autoridades educativas que ni la directora encargada Itzel Ochoa Sesma, ni las maestras Gabriela Preciado Carballo, Mariela Vázquez López, Fany Yadira Roblero Herrera, y María Guadalupe Gutiérrez Álvarez, iban a regresar al plantel y ahora pretenden echar abajo ese documento que tiene respaldo jurídico y legal.

Añadió que ya llegaron a pegar una cartulina en la entrada principal de la escuela en la que anuncian que el lunes 21 de Agosto se inician las clases de manera normal, pero ni siquiera han sido inscritos los niños, por lo que no se explican cómo es que piensan poner en marcha el ciclo escolar.

Hizo un llamado a las autoridades educativas para que actúen con sensibilidad, toda vez que no es posible permitir que la Directora -que actuó con omisión- y las maestras, vuelvan a regresar a la escuela, les han perdido la confianza. “Desde que nuestros hijos ingresan a la institución son responsabilidad de la directora y las maestras, pero lamentablemente ellas delegaban responsabilidades en las niñeras y en el intendente”.

El lunes, si no hay una solución, dijeron, existe el temor de que se dé un conflicto, toda vez que no están dispuestas a permitir la presencia de las citadas educadoras. EL ORBE/Rodolfo Hernández González