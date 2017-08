Clases no Serán Suspendidas por el Eclipse

Tapachula, Chiapas; 20 de Agosto.- Con motivo del eclipse que se presentará hoy lunes 21 de Agosto, las clases no se suspenden, informó la Secretaría de Educación.

El delegado regional de la Secretaría de Educación en el Soconusco, Gilberto Escobar Pérez, informó que la ceremonia oficial de inicio de cursos se efectuará a partir de las 9:00 horas en la escuela telesecundaria que se ubica en la colonia Nuevo Milenio.

Existen acciones coordinadas con Protección Civil y hasta el momento no hay ninguna disposición que indique suspender las clases, sólo recomendaciones para evitar una exposición directa de la vista hacia el sol, porque de lo contrario cualquier persona podría sufrir daños irreversibles en las retinas.

Escobar Pérez dijo que en caso que de última hora se presentara una nueva disposición, se le haría saber inmediatamente a los Directores de los planteles educativos y a los medios de comunicación.

Reconoció que como es el primer día de clases, cada centro de trabajo podría tomar alguna determinación, como no dejar a los alumnos que salgan al patio o adelantar la hora de salida. EL ORBE/Rodolfo Hernández González