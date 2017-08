Escuelas de la Región sin Recursos Para Infraestructura

Tapachula, Chiapas; 20 de Agosto.- Escuelas no resultaron siniestradas por el sismo, sino por el abandono de las autoridades que a lo largo de décadas no han liberado recursos para su mantenimiento, precisó la directora de la escuela primaria “General Álvaro Obregón”, Wenceslada Gómez García.

Destacó que durante el sismo del 14 de Junio de este año, la institución educativa a su cargo, ubicada en el ejido Álvaro obregón, de este municipio, resultó siniestrada, la cual fue construida hace más de 40 años pero ha sido olvidada desde hace muchos trienios.

“Nuestra escuela no solo se siniestró por el temblor, sino también por el abandono, las losas parecen coladera durante la temporada de lluvias, se miran las varillas y a causa del sismo se presentaron cuarteaduras por todos lados”, agregó.

Iniciarán clases hasta el día martes 22 de Agosto, dijo, con la indicación de Protección Civil del Estado de que lo hagan en galeras y para evitar accidentes se quitaron los pedazos de losa y de paredes que pudieran lastimar a los niños.

Señaló que hoy lunes habrá junta general de padres de familia para explicarles cuál es la situación que prevalece con el inmueble, toda vez que por la falta de instalaciones y no poner en riesgo a los alumnos, no concluyeron el ciclo escolar de manera formal, porque ya no quisieron mandar a los niños en esas condiciones.

Gómez García dijo que se iniciará el ciclo escolar con la misma problemática, no hay donde guarecerse del sol, entonces hoy se abordará el tema de qué hacer, porque tendrían que recibir clases en el área de riesgo, porque las autoridades tampoco han querido apoyar para la construcción de aulas provisionales y hay la preocupación de que los padres digan que no quieran iniciar las clases, pero eso será decisión de ellos.

“Como Directora, la Secretaría de Educación me presiona, hay que iniciar las clases con tiempo y forma, pero tampoco se puede poner en riesgo a los pequeños, la cancha está en deplorables condiciones, si un niño se cae se destrozaría la piel” aseveró, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que no salgan sólo cuando hay votaciones, se sabe que el municipio es muy grande y hay escuelas con muchas necesidades, pero es urgente atender las deficiencias.

No se puede hablar de calidad en la educación cuando no hay infraestructura, apenas hay cuatro tazas para niñas y tres para niños, “todos los días regresaba a niños a su casa porque se habían hecho sus necesidades fisiológicas en su ropa, pues ya no aguantaron a que los baños se desocuparan porque son insuficientes, se escucha muy bonita la reforma educativa, pero la realidad es otra”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González