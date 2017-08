Exigen la Regularización del Transporte en la Zona Alta

Tapachula, Chiapas, 23 de agosto.- Transportistas de la zona media alta y alta de este municipio, realizaron una protesta pacífica, inconformándose porque la Delegación del Transporte no respeta los acuerdos establecidos en la mesa interinstitucional de regularización.

En representación de sus compañeros, Eliphas Bahamaca Hernández, representante del Transporte Jitotol del ejido Felipe Carrillo Puerto, precisó que en esta movilización no hay líderes, simplemente se trata de gente que tiene entre 10, 15 y hasta 20 años de prestar el servicio en la zona rural alta de este municipio.

Indicó que el delegado del Transporte en el Soconusco, William Narcia, tiene conocimiento de este tipo de prestación de servicios y que se han sumado al proceso de regularización de 150 unidades, entre taxis y urvan, tal como los ha convocado el Gobierno del Estado, pero de la noche a la mañana realizó operativos y les detuvo cinco carros que fueron enviados al corralón.

Al hablar en representación de transportistas de las comunidades Felipe Carrillo Puerto, Zaragoza, Mario Souza, El Águila, Toluquita, entre otros, señaló que esto se ha convertido ya en una problemática social, ya que son altos los costos que tienen que pagar por arrastre, encierro y multas, por lo que hizo un llamado a las autoridades, porque además de provocarles desgaste económico, los habitantes de las comunidades se quedan sin servicio de transporte, muchos de los cuales vienen a la cabecera municipal al trabajo, a estudiar o a la venta de sus productos del campo.

Bahamaca Hernández también pidió que se ponga orden en la zona alta y media alta de este municipio, ya que sólo han recibido largas por parte de los secretarios del Transporte en turno, “hemos cumplido con los requisitos solicitados, pero hasta el momento no ha habido resultados y mientras no haya una regularización persistirá el desorden, porque hoy estamos protestando los que tenemos entre 10 a 20 años de prestar este servicio, pero mañana podrían sumarse otros que son manejados por líderes vivales”.

Posteriormente se trasladaron a la Unidad Administrativa, donde sostuvieron una reunión con autoridades estatales, con el compromiso de instalar una nueva mesa de trabajo y buscar acuerdos, toda vez que será necesaria la presencia de funcionarios de la Secretaría del Transporte, por ser la instancia correspondiente. EL ORBE/Rodolfo Hernández González