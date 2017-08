Políticas Públicas Evitan el Incremento en Casos de VIH

*Reconoce “Una Mano Amiga”.

Tapachula, Chiapas, 23 de agosto.- Los casos de VIH en el país están “normalizados”, toda vez que como anteriormente no había políticas públicas que dieran la atención a las personas que padecían esa enfermedad, los casos se dispararon al no haber ningún control, afirmó el presidente de la Asociación Civil Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida, Rosemberg López Samayoa.

Dijo que ahora la Secretaría de Salud ya no tiene que andar buscando quién le tenga que estar dando el tratamiento antirretroviral a los pacientes, toda vez que también existe el acompañamiento de los organismos no gubernamentales que le tienden la mano a ese sector de la población, de manera más humanizada.

Entrevistado en el marco de la puesta en marcha del Centro Comunitario de la Diversidad Sexual, destacó que también hace falta que los recursos se destinen para la prevención y atención a los grupos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTI).

Consideró que todo lo que se logre, permitirá reducir, primero, las brechas de atención, pero también se reducirá el estigma y discriminación, para que tengan el acceso a los servicios de salud, toda vez que con los diversos estudios que se han hecho, ha quedado al descubierto que son los que menos han acudido a recibir la atención.

Muchos no acuden por miedo y otros reciben mal trato en las instituciones de salud, de justicia, educativa, lo cual ha sido publicado por el Consejo para Prevenir la Discriminación, toda vez que todavía se siguen marcando focos rojos en diferentes instancias.

López Samayoa también alertó que Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá, Arriaga, Villaflores y Comitán, entre otros municipios, son considerados “focos rojos” por crímenes homofóbicos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González