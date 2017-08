Campesinos Bloquearon la Costera Exigiendo Fertilizantes a la SAGARPA

Frontera Hidalgo, Chiapas; 24 de Agosto.- Campesinos de los municipios de Tuxtla Chico, Cacahoatán y Frontera Hidalgo bloquearon durante varias horas la carretera que va a Suchiate y que comunica con los puentes internacionales, inconformes por presuntas irregularidades en la entrega de fertilizantes por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

El secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC) en Chiapas, René González Pérez, aseguró que en el marco de la entrega de fertilizantes a través del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), de manera irregular, 250 de sus agremiados fueron quitados de su padrón nacional y registrados en la organización Juventud y Cultura de Nuestro México, A. C.

Según este dirigente, esta asociación civil es regenteada por los funcionarios de Sagarpa, identificados como el ingeniero Cueto, Fortunato Urtuzuástegui y Eduardo Muñoz del CADER Cacahoatán, con fines electoreros, por lo que pidió a las instancias correspondientes investigar esta irregularidad.

Sus agremiados fueron llevados con engaños desde diversas comunidades, a bordo de vehículos que supuestamente los mismos funcionarios les proporcionaron, para que se fueran a tomar la foto oficial de la entrega de los insumos para el maíz, pero cuando se dieron cuenta, estaban firmando por un paquete en lugar de tres y no como militantes de la CCC, sino como de Juventud y Cultura de Nuestro México, A. C., situación que originó la protesta y bloqueo carretero, añadió.

González Pérez responsabilizó al delegado en Chiapas de la Sagarpa, Cruz Alberto Huc Hernández, de estar involucrado en estas irregularidades porque tampoco interviene para buscar una solución y sancionar a los responsables.

El bloqueo que duró varias horas, provocó largas filas de camiones que van y vienen con mercancía de exportación, así como de unidades del transporte público, además de generar molestias entre la población que se vio afectada. EL ORBE/Rodolfo Hernández González