Encadenados y Desnudos Protestaron Cafetaleros en SAGARPA

*Inconformes por la falta de entrega de paquetes del PIAC.

Tapachula, Chiapas; 24 de Agosto.- Semidesnudos y encadenados a las rejas de la entrada principal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en la Ciudad de México, protestaron ayer, integrantes de la Coordinadora de Organizaciones Productoras de Café de la región Costa-Soconusco.

Ismael Gómez Coronel precisó que determinaron viajar con la intención de entrevistarse con funcionarios de esa dependencia federal, encargados del tema del café, entre ellos Santiago Argüello, para saber qué pasó con los proyectos que desde hace tiempo debieron de haber sido entregados y sólo les dicen que ya saldrán en breve, pero cada día que pasa les piden más requisitos.

En entrevista vía telefónica, señaló que la temporada de lluvias va en disminución y los productores están desesperados por la falta de atención, además de notar que les están poniendo muchas trabas y requisitos ya solventados.

Al llegar a las instalaciones de la dependencia no fueron atendidos por ningún funcionario, y determinaron tomar las acciones acordadas, entre ellas desnudarse y encadenarse a la puerta principal, de donde no se moverán hasta en tanto no sean escuchados, indicó.

Gómez Coronel lamentó que todos los productores están en esa situación de falta de respuesta de la autoridad agropecuaria, por lo que no han tenido otra que acudir directamente a la dependencia por la falta de los apoyos económicos, plantas y paquetes tecnológicos del programa Plan Integral del Café (PIAC).

Por su parte, Justo Pérez Bravo, señaló que es muy poco lo que les dan, pero según las autoridades es bastante el apoyo que les brindan, apenas al año les dan mil Pesos en efectivo, un paquete tecnológico con valor de 2,500 Pesos y mil plantas de café, con esto nada puede hacer un pequeño productor durante un año.

Otro de los problemas es que estos pequeños apoyos se los brindan en los tiempos de Sagarpa, no en los tiempos en los que los necesita la planta de café.

No se regresarán a Tapachula hasta en tanto dicha Secretaría no se comprometa a entregarles los paquetes que desde hace varios meses debieron de haberles proporcionado, dijeron.

De Última Hora.

Tras varias horas de realizar su movilización, fueron recibidos en las instalaciones de Sagarpa por Alfredo Jurado, coordinador de Delegados y Sebastián Peña Maldonado, secretario técnico, donde fue acordada una reunión para el martes 29 de Agosto a las 12 horas en las instalaciones de la Jefatura de Distrito 08 Soconusco en esta ciudad.

Fue confirmada la asistencia del delegado en Chiapas de Sagarpa-Chiapas, Cruz Alberto Huc Hernández, donde se tocarán varios temas, entre ellos la falta de atención del Delegado y la corrupción que impera en los CADER, la carta finiquito y el programa PIAC. EL ORBE/Rodolfo Hernández González