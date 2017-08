Solicitan Rehabilitación de Primaria Rural en la Zona Alta de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 27 de Agosto.- En muy malas condiciones y sin ningún tipo de apoyo se encuéntrala la escuela primaria rural “Rafael Ramírez Castañeda”, construida a base de madera de carrizo y cartón y se ubica en el poblado San José Nexapa, en la zona alta de este municipio.

La maestra y directora del centro escolar con clave 07DPR4917I, de la zona 061, sector 023, Sheyla Citlaly Vázquez González, precisó que desde hace varios años ha solicitado la intervención de las autoridades para que le construyan la escuela, pero a la fecha no ha obtenido respuesta favorable.

Los niños reciben clases en condiciones precarias y pese al esfuerzo de su maestra y padres de familia, ninguna autoridad les brinda ayuda y en los cuatro años de gestiones y solicitud de ayuda, no han sido escuchados, aunque ellos han construido las aulas con carrizo y cartón.

En tanto, la presidenta del Comité de Padres de Familia, Rosa Marina López Pérez, informó que a base de muchos esfuerzos los padres de familia edificaron aulas improvisadas y un servicio de sanitarios, lograron que algunas instituciones les donaran sillas, mesas y pizarrones, con el objetivo que los niños recibieran sus clases.

Lamentó que al Ayuntamiento de Tapachula le han solicitado su apoyo y siempre les responden que no hay recursos para el rubro de educación, pero que posteriormente los van a contactar, pero siempre los dejan esperando.

Nunca les ha llegado la llamada educación de calidad, como lo promueve la reforma educativa, toda vez que los funcionarios municipales ni siquiera se dignan en darles la atención, mucho menos otras autoridades, dijo.

En reciente operativo de desalojo, agentes policiacos se confundieron y empezaron a destruir las aulas y fue hasta que se dieron cuenta que se trataba de una escuela que suspendieron su actividad, sostuvo.

Ahora empezarán de cero la reconstrucción, nuevamente sin el respaldo de las autoridades educativas, por lo que hizo un llamado a los políticos para que se acerquen a brindarles las herramientas e infraestructura que necesitan. EL ORBE/Rodolfo Hernández González