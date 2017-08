Ciudadanos se Pronuncian Ante el INE Contra Campañas Políticas Anticipadas

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto.- Porque se atiendan los problemas económicos del país, como son la canasta básica y el precio del combustible, se pronunció Juan Carlos Domínguez Cancino, Presidente de la Coordinadora Transportista de la Costa, Sierra y Frontera.

Dijo que el precio del pollo y de la carne, así como de otros productos básicos está bastante alto y el salario bastante bajo, el ama de casa ya no sabe cómo estirar la quincena.

El estudiante egresa de su carrera, pero no encuentra trabajo; hay mucho rezago social que afecta severamente a la población, principalmente a aquellos sectores vulnerables.

Por hacer un trámite hay que pagar, se solicita un acta de nacimiento y su costo es bastante elevado, por todo hay que pagar y la economía de la población ya no da.

Diputados como Samuel Chacón Morales, Viridiana Figueroa, Rodulfo Muñoz Campero, Rubén Peñaloza, Isabel Villers Aispuro, Alejandra Cruz Toledo, Rosalinda Orozco Villatoro, no han hecho nado por quienes les dieron su voto, indicó.

Acompañado de un grupo de militantes de su grupo, precisó que entregaron un documento en el Instituto Nacional Electoral (INE), porque aún no ha terminado el sexenio ni el trineo y ya muchos andan promocionándose políticamente. EL ORBE/Rodolfo Hernández González