Deja Abandonadas Obras la SCT en la Frontera Sur

*Constructoras argumentan que no les pagaron

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal, dejó abandonadas las pocas obras que se estaban haciendo en la Frontera Sur.

La maquinaria pesada que se encontraba en algunos municipios para esos trabajos, fue retirada, y ante el asombro de los pobladores y autoridades locales, las empresas constructoras argumentaron que se van porque no les pagaron.

Para poner un solo ejemplo de lo sucedido, está el municipio de Cacahoatán, donde la Federación realizaba trabajos de modernización de las principales arterias viales de la cabecera municipal.

Entre ellas la 19 Calle Oriente, entre la Central y la 25 Avenida Norte, así como el tramo comprendido en ese punto, pero entre la 19 y 6ª Oriente.

Además, la 25 Sur, entre la 14 y la 6ª Oriente; la 14 Oriente, entre la Central y la 25 Avenida Sur; la 14 Calle Poniente, entre la Central y la 22 Avenida Sur.

De igual forma, la 22 Avenida Sur, entre la 6ª y la 14 Calle Poniente, todas esas ubicadas en la cabecera municipal.

Eso ha provocado irritación entre los pobladores, que este fin de semana expresaron su inconformidad a las autoridades locales y advirtieron que bloquearán las carreteras y el Puente Internacional de Frontera Talismán, para que sus reclamos sean escuchados.

Entrevistado sobre ello, el alcalde, Carlos Enrique Álvarez Morales, dijo que han tratado -junto con la comunidad afectada- de buscar soluciones por la vía del diálogo, y hasta ahora lo habían logrado, con la esperanza de que fueran escuchados por parte de la administración federal, pero la paciencia de los pobladores se acabó.

Según informó, ha expresado ampliamente lo ocurrido a la SCT, pero que no ha recibido respuesta alguna.

Para comprobar lo expresado, presentó un documento dirigido a los titulares de esa dependencia, en el que se resalta que todas esas calles quedaron totalmente abandonadas, porque el Grupo Constructor Mapastepec S.A. de C.V., desde hace varios meses, dejó los trabajos inconclusos.

“Cuando le exigimos a la constructora las explicaciones de lo que estaba ocurriendo, nos dijeron como argumento que aún no se le liquidan las estimaciones pendientes de pago por parte de la SCT”, explicó el Alcalde.

Reconoció que esa situación les está generando “un grave problema social en los diferentes sectores de la población”.

Así también, que derivado de las intensas lluvias que se han registrado en las últimas semanas en la región, el agua ya socavó la terracería (relleno) que se estaba aplicando para que sirviera de base a las calles.

Independientemente de que los trabajos realizados hasta ahora en ese lugar ya no sirven y deben volver a realizarlos, el material que arrastraron las corrientes pluviales ha ocasionado también daños a otras calles de la ciudad.

Por su parte, Gregorio Pérez Cancino, en voz de un grupo de los afectados, aclaró que nunca han participado en ningún tipo de movilización de protesta, pero que ahora ya no tienen otra salida.

Recordó que está a punto de iniciar el último periodo del año y que, por lo mismo, consideran que ya no hay presupuesto en el Gobierno Federal para el 2017, o quizás el recurso de la Frontera Sur se lo llevaron otras partes.

Lo peor es que la misma administración federal informó esta semana que habrá nuevos recortes para el 2018, añadió, y que será un presupuesto muy austero, es decir, se corre el riesgo de que esas obras queden abandonadas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello