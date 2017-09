La Ley no Obliga a Nuevas Construcciones Tengan Espacios Para Personas con Discapacidad

Tapachula, Chiapas; 30 de agosto.- Hay muchas carencias en la leyes que no obligan a quienes van a realizar alguna construcción que contemple espacios para las personas con discapacidad, precisó el director general del CRIT Chiapas, Javier Castillo Blasio.

Entrevistado en esta ciudad durante la presentación de desafíos de inclusión en beneficio de ese sector vulnerable de la población en donde estuvieron presentes empresarios de la región y la presidenta del DIF Tapachula, Marisol Cajica Gómez, señaló que “la discapacidad no tiene fronteras y se puede presentar a causa de problemas genéticos, congénitos, accidente o problemas al momento del nacimiento”.

Anunció que en el marco de una serie de desafíos que se han propuesto en la víspera de la realización del Teletón 2017, uno de ellos es acudir la región Soconusco a atender a niños con discapacidad, tanto mexicanos como migrantes, sean legalizados o no.

“El Soconusco es una zona bastante vulnerable, donde viven niños con discapacidad, los cuales tienen dificultades para acudir a Tuxtla Gutiérrez para recibir rehabilitación en el CRIT, por lo que se efectuará una jornada de inclusión, se atenderán niños, adolescentes y adultos”, añadió.

Del 6 al 8 de septiembre se efectuarán las valoraciones en las instalaciones del DIF Tapachula, para lo cual vendrán médicos en rehabilitación, un neurólogo, un médico en comunicación humana, un ortopedista pediatra, un nutriólogo y un especialista en rehabilitación, donde tienen contemplada una meta de 260 pacientes.

Del 5 al 7 de octubre vendrán terapeutas físicos, ocupacionales, de lenguaje, de hidroterapia, psicólogos, integradores sociales, además darán pláticas a los padres de familia, así como talleres al personal médico de las unidades básicas de rehabilitación de cada uno de los DIF de la zona del Soconusco. EL ORBE/Rodolfo Hernández González