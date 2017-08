Sin Control la Venta de Comida Chatarra en Escuelas del Soconusco

*A pesar de los Altos Índices de Obesidad y Desnutrición.

Tapachula, Chis; 30 de Agosto.- A pesar de los datos oficiales de recientes encuestas realizadas en Chiapas y en nuestro país sobre el aumento en los índices de desnutrición y obesidad entre la población infantil y adolescente, en las escuelas del Soconusco se permite la venta de productos conocidos como “chatarra”, donde las autoridades del sector educativo y de salud no han podido contrarrestar la presencia de los mismos ante las estrategias de mercadotecnia que tienen las empresas con los directivos de los planteles educativos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en el 2016, y los resultados presentados por el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT), el sobrepeso u obesidad ganó terreno en la población en general con respecto a la encuesta del 2012; sin embargo, lo preocupante está en los niños en edad escolar de cinco a 11 años, donde tres de cada 10 menores padecen sobrepeso u obesidad, es decir, el 30 por ciento en este rango de edad. Mientras que en los adolescentes de 12 a 19 años de edad, cuatro de cada 10 encuestados padece sobrepeso u obesidad, lo que equivale al 40 por ciento.

Ante este panorama, el regreso a clases 2017 en el Soconusco no ha cambiado en nada al ciclo escolar anterior con relación a la venta de productos chatarra en las cafeterías, cooperativas y comercios ambulantes que se tienen al interior o alrededor de las mismas escuelas, ante la complacencia de las autoridades de los sectores educativo y de salud, pero también de los directivos y los comités de padres de familia de cada institución. (Agencia Intermedios)