Urgente Reparar el Libramiento Para Evitar Más Accidentes

Automovilistas invaden carril contrario para librar los baches.

Tapachula, Chiapas; 31 de Agosto.- “Ojalá y las autoridades no esperan que haya otro fallecido para tener que rehabilitar el libramiento que se encuentra convertido en una trampa mortal”, afirmó el presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), José Elmer Alquiáhualt Herrera.

En entrevista, precisó que preocupa a comerciantes que las autoridades no le han dado la atención a esa importante vía de comunicación, por donde transitan decenas de visitan de Guatemala que vienen a realizar sus compras a esta ciudad o van hacia la playa, muchos de los cuales ya han sufrido accidentes como el ocurrido hace varias semanas cuando un motociclista, que también falleció, chocó de frente con una camioneta con placas del vecino país.

Este tramo carretero está a cargo de la Secretaría de Infraestructura del Estado y, lamentablemente, no le han dado la atención que merece a pesar de ser utilizada para el tránsito de camiones pesados con mercancías de importación y exportación.

El empresario señaló que tiene informes de que desde hace dos años se han venido haciendo las gestiones para que se le dé una rehabilitación integral, pero no ha habido respuesta, mucho menos ha habido la voluntad para realizar el bacheo de los enormes agujeros que han sido causa de accidentes, ponchaduras y estallamiento de neumáticos y hasta afectaciones en la suspensión de las unidades automotrices.

Esa importante carretera carece de alumbrado público y de señalización, y en algunos tramos donde pueden caminar las personas, se necesita de banquetas. Tampoco están debidamente delimitados los carriles y el acotamiento, toda vez que por el mismo abandono, se han borrado las líneas.

Mínimo la Secretaría de Infraestructura debería bachear e indicó que ha habido la voluntad de algunos empresarios y propietarios de maquinaria pesada que en ocasiones anteriores han realizado algunas acciones de mantenimiento con sus propios recursos, pero es competencia de la autoridad dar respuesta a las demandas de la población.

En un breve lapso varios vehículos sufrieron estallamiento de sus llantas y afortunadamente los conductores recibieron el apoyo de agentes de la Policía Federal División Gendarmería, que además de brindarles seguridad, abanderaron el lugar para evitar que sus unidades fueran impactadas por otros que invaden carril al tratar de librar los hoyos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González