Se Reúnen Ganaderos y Autoridades Para Buscar Estrategias Contra Abigeato

* Alcanzan Acuerdos Luego de Discusiones.

Mapastepec, Chiapas; 2 de Septiembre.- El viernes al filo de las 14 horas se efectuó la reunión de ganaderos con autoridades sobre la movilización de semovientes, en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local General Ejido Mapastepec, en la cual estuvieron presentes, por parte de los ganaderos el profesor Gamaliel Estrada Moguel; M.V.Z. Nicolás Castañeda Infante, Presidente de la Asociación Ganadera Local General Ejido Mapastepec, José Galván Solís; así como el Presidente del Comisariado del Ejido Mapastepec.

Por parte de las autoridades estuvieron Pablo Arturo Liévano Flores, fiscal de Distrito Zona Istmo Costa; Arturo Isaac Ibarra Cortés, fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Abigeato Mapastepec; Ariel Orozco Macías, Presidente de la Unión Ganadera Regional de la Costa; Antonio Serrano Gutiérrez, Enlace del Departamento de Movilización Animal, de la Secretaría del Campo (SECAM), y aproximadamente unos 50 ganaderos.

“Estamos molestos por el incremento del robo de ganado en la región y los asaltos a casa habitación, y cansados de las extorsiones policíacas”, dijeron los afectados, y agradecen al fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, quien ante las quejas presentadas por parte de los ganaderos, pues ordenó se hiciera el cambio del personal policíaco de Abigeato y de la Especializada, con la finalidad de trabajar en armonía y servirle a la población para poder dar una mejor seguridad.

Las cosas no fueron fáciles, ya que los ganaderos amenazaron que quemarían al personal policíaco de abigeato si no respetan su necesidad de mover el ganado para pastar, de un potrero a otro; y después de varios minutos de tensión se llegó a un arreglo que se facilitaran permisos intermunicipales para evitar malos entendidos, y si los elementos de Abigeato no respetan dichos documentos, como propietarios de ganado interpondrán su queja ante los altos mandos para que sean investigados.

El Fiscal de distrito Zona Istmo Costa, se hizo pasar como Fiscal Regional de Abigeato, Arturo Pablo Liévano Flores, quien ha sido señalado de vender la justicia al mejor postor y hay muchos casos en su contra, no es bien visto en la comunidad; es señalado también de exigir cuotas a los Comandantes de las corporaciones policíacas; de igual forma se le sindica de archivar carpetas de investigación para que no avancen, o bien, les da el “pitazo” a los sindicados de alguna denuncia; ante estos señalamientos externaron que no es justo que quien tiene la obligación de impartir justicia lo haga únicamente en su beneficio.

La remoción de la Ministerio Público, Lupita “N”, aclararon, fue por la prepotencia hacia los afectados por el abigeato, y para todo pedía dinero; de la misma manera, piden la destitución de Javier Flores, ya que trabaja en contubernio con abigeos, como “El Piojo”, a quien detuvieron en Escuintla con 5 becerros robados y dejó libre al “Piojo”, mientras que los becerros los retuvo una semana a pesar de que todos los días el propietario llegaba a reclamar su ganado, y nunca le dio explicación por qué dejaron en libertad al abigeo si fue detenido en flagrancia; trabaja también con los Rizo y con “los Chicharrones”, quienes se dedican al robo de ganado.

Es por ello que solicitan a Racial López Salazar su pronta intervención para remover a estos Ministerios Públicos o Fiscales de Distrito de Abigeato y Común, ya que no están dispuestos a dejarse extorsionar más. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández