Alcalde Huehuetán Mantiene en el Olvido a sus Gobernados

*Le Reclaman Obras Ofrecidas en Campaña.

Huehuetán, Chiapas; 4 de Septiembre.- Habitantes del barrio Las Buganbilias, de Huehuetán Pueblo, así como también estudiantes del Cobach y padres de familia, denuncian que hasta el momento no han tenido respuesta a sus demandas en torno a la pavimentación de dos kilómetros de camino de terracería que conecta de la carreta Costera al Cobach 05, donde los estudiantes caminan entre el lodo cuando llueve y en el polvo en seca, haciendo insoportable la temporada de verano.

Advierten los inconformes que el alcalde Manuel Ángel Villalobos no les hace caso, no los recibe, los ignora, así como ha ignorado al pueblo, dejando obras inconclusas y, a pesar de ser esa una obra pendiente desde la pasada administración en la que el Alcalde era el padre del hoy Presidente Municipal, no la termina, y eso que en campaña se comprometió y prometió pavimentar dicha vía, pero hasta el momento la obra sigue abandonada. EL ORBE/Luis Javier Ramos/Corresponsal