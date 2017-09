Constructoras Prefieren Mano de Obra Foránea Que la Local

*Para Evadir Responsabilidades Laborales.

Tapachula, Chiapas; 5 de Septiembre.- La mano de obra local sigue siendo desplazada porque las empresas constructoras prefieren traer a los obreros que ya tienen a su servicio y contratan a personas provenientes de Centroamérica, denunció el secretario general del Sindicato Nacional Revolucionario en Chiapas, Jorge Alberto Cortés Grajales.

Los centroamericanos son contratados sin prestaciones de ley y bajos salarios, por lo que ya en diversas ocasiones han emplazado a varias empresas por hacer ese tipo de maniobras, además carecen de contrato colectivo de trabajo.

Abusan de los migrantes, toda vez que por sus condiciones y por la necesidad de llevar sustento a sus familias, no piden Seguro Social, ni prestaciones, están sujetos a una esclavitud moderna laboral, “por lo que nuestra función es no permitir que esto suceda, primero debe de ser la gente local y cuando sea insuficiente se podrá a meter de otros municipios y si es necesario hasta de otros países, siempre y cuando estén bien en su estatus migratorio, para que no abusen de ellos”.

Entrevistado en esta ciudad, señaló que han detectado en diversas construcciones que la mayor parte del personal contratado es migrante y mal pagado, e indicó que se sospecha que en todas estas anomalías podrían estar involucrados funcionarios estatales.

Principalmente contratan gente de Guatemala, El Salvador, Honduras y hasta cubanos, dijo, les pagan un salario de 80 Pesos y los hacen trabajar hasta 16 horas diarias, sin derecho a horas extras y sin derecho al IMSS.

Trabajan en condiciones insalubres y no funciona el Comité de higiene como lo marca la ley, tampoco tienen seguridad y esta problemática se presenta principalmente en Tapachula, pues en otras regiones del Estado una constructora no puede empezar obras si no tiene su contrato colectivo de trabajo, tanto de mano de obra como de transporte, con lo que en automático todos sus trabajadores están dados de alta en el Seguro Social. EL ORBE/Rodolfo Hernández González