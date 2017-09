INE Realiza Campaña Contra Abstencionismo

*A Través de Mesas Ciudadanas.

Tapachula Chis; 06 de Septiembre.- Debido a la poca participación de la ciudadanía en los comicios electorales, el cual no alcanza ni el 50 por ciento del padrón electoral, la 12 junta distrital ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha una mesa temática de diálogos a través de la cual se promueve la cultura cívica.

El Vocal Ejecutivo de la 12 junta distrital del INE, Heberto Ochoa Méndez, afirmó que con estas estrategias buscan contrarrestar el abstencionismo de la ciudadanía, ya que tan solo en la pasadas elecciones sólo emitieron su voto entre un 40 y 50 por ciento del padrón nominal.

Dijo que en las mesas temáticas de dialogo se abordaron aspectos como la participación ciudadana como empoderamiento ciudadano y el binomio partidos políticos y gobierno, los cuales se debaten y los asistente emiten sus puntos de vista sobre, si se aplican o no en la realidad.

Detalló que también se informa sobre la estrategia nacional para la cultura cívica, que tiene como propósito el de promover la interlocución, deliberación, y debate entre la ciudadanía, los partidos políticos y las autoridades públicas, en el ánimo de contribuir el fortalecimiento de la confianza y legitimidad en la democracia y sus instituciones.

El funcionario del INE enfatizó que es necesario sensibilizar a los jóvenes, que es el sector de la sociedad que menos emiten su voto al no tener confianza en los partidos ni actores políticos, por ello a través de la mesa temática se prevé la participación de diversos sectores para escuchar sus puntos de vista. Agencia interMEDIOS