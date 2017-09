Más Obras Abandonadas del Gobierno Municipal

Tapachula, Chiapas; 06 de Septiembre.- Luego de que el martes el rotativo EL ORBE publicara la obra de electrificación que el Ayuntamiento local abandonó desde el año pasado en la colonia El Suspiro, éste miércoles, vecinos de otro sector de la ciudad denunciaron algo similar.

Se trata de la construcción del puente vehicular ubicado en la 3ª Oriente Prolongación y el río Texcuyuapan.

Según los pobladores, esa infraestructura está en manos de la empresa Corts Construcciones, S.A. de C.V., que con Registro Federal de Contribuyentes se observa que fue constituida oficialmente hace apenas dos años.

Indicaron que hace ya varios meses, llegaron los obreros a levantar todo su material y se llevaron consigo también la maquinaria con la que estaban haciendo los trabajos, y hasta la fecha no han regresado.

Así también, que han acudido en varias ocasiones al Palacio Municipal para buscar explicación alguna de lo ocurrido, pero que no les han dado respuestas.

Sin embargo, señalan que hay la sospecha que esa misma empresa está siendo utilizada por el Ayuntamiento para la canalización de los recursos federales del año pasado, pero que por alguna circunstancia los trabajos quedaron incompletos y abandonados.

Independientemente de que el tráfico vehicular se mantiene suspendido porque el tramo de la calle en ese lugar literalmente desapareció, la obra inconclusa representa un grave peligro para la población que vive cercana al puente, ya que no hay un sólo señalamiento.

Por ello solicitaron la intervención de la Auditoría Superior de Fiscalización del Gobierno Federal, y de otros órganos auditores para atender esa denuncia pública.

Desconocen cuáles han sido las causas por las que, hasta ahora, los verificadores no han informado a la Federación que esa, y otras obras del Gobierno Municipal actual en Tapachula, están inconclusas.

De acuerdo a los vecinos, les están cobrando los recibos del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (COAPATAP), pero por esa obra, tiene mucho tiempo que no les dan esos servicios.

Se teme que la constructora recibió el cien por ciento de los recursos, y por ello esperan que una auditoría emergente clarifique lo ocurrido, pero sombre todo, que concluyan los trabajos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello