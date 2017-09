Sin Clases la Secundaria Federal No. 2

*Solicitan Apoyo para Reconstrucción de Aulas.

Tapachula, Chiapas, 6 de septiembre.- Alumnos de la Escuela Secundaria Número 2 “Fray Matías de Córdova y Ordóñez” de esta ciudad, siguen sin recibir clases, toda vez que la construcción de aulas provisionales apenas lleva un 80 por ciento, informó la directora, Lilia García.

Maestros y padres de familia reiteraron su llamado a las autoridades para concluir la construcción de las aulas provisionales, ya que el inmueble fue declarado inhabitable por Protección Civil del Estado, tras las afectaciones que resintió a causa del sismo del 17 de junio de este año.

Indicó que son muchas las necesidades, “prácticamente tenemos que hacer una escuela nueva, porque no podemos usar nada de las instalaciones, hay que hacer baños y 18 aulas provisionales, sin tomar en cuenta los 8 talleres, no ha habido clases porque carecemos de los recursos económicos”.

El ciclo escolar 2017-2018 dio inicio el 21 de agosto, sin embargo en esta escuela las actividades están suspendidas, por ello insistió en que es urgente la intervención de los tres niveles de gobierno, porque la cooperación de los padres de familia no es suficiente para concluir esta obra; actualmente se construyen las galeras provisionales para albergar a los más de mil estudiantes, mientras se inician los trabajos de demolición y construcción de todo el inmueble.

García añadió que las instalaciones con más de 40 años de utilidad, están colapsadas a causa del fenómeno natural y ante el riesgo que representa para la integridad física del personal docente, administrativo y estudiantes, Protección Civil determinó que no pueden volver a utilizarse.

El supervisor de obra, Roberto Pozos, informó que se ha avanzado con las 18 aulas y ocho baños provisionales, para continuar con los baños de la administración, “se puede decir que tenemos el 80% de avance porque ya tenemos habilitada toda la estructura, estamos acondicionando más que nada por seguridad de los alumnos para que no vayan a tener algún problema de desprendimiento de alguna lámina o de alguna estructura”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González