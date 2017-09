Con Plantón, Presionan a las Autoridades Para que les Permitan Utilizar Unidades Piratas

Tapachula, Chiapas; 7 de Septiembre.- Para protestar por los operativos que realiza la Secretaría del Transporte y que ha llevado a la detención de varias de sus unidades por prestar el servicio de manera irregular, el líder de un grupo de operadores del transporte irregular, Joaquín Morales Díaz, realizó una protesta frente a la Presidencia Municipal.

Por su parte, en representación del grupo concesionado, Edgar Bustamante Girón, precisó que es importante que las autoridades apliquen la ley donde se deba aplicar, porque el objetivo es que prevalezca el estado de derecho.

Desde muy temprano llegó, acompañado de 20 conductores y sus respectivos operadores, al parque central “Miguel Hidalgo” e indicó que prestan el servicio en una ruta Viva México-Libramiento Sur, mediante un amparo que le concedió un Juez federal.

El también integrante de la Confederación Regional Obrera Campesina, aseguró que le fue concedido un amparo y las autoridades del Transporte quieren que trabaje con las unidades con las que quedaron registradas desde que recibieron el beneficio, pero no está de acuerdo en ello porque se trata de modelos 1991 y 1992 y que busca meter carros más recientes.

En noviembre de 1996 fue beneficiado con el amparo y según él, el Juez le informó que puede cambiar de unidades cuando lo requiera, lo que no puede cambiar es el nombre de la figura jurídica y el acuerdo secretarial.

Por su parte, Edgar Bustamante Girón destacó que Joaquín Morales Díaz metió un amparo, el cual salió a su favor, con un número determinado de unidades, pero ha seguido metiendo más carros de las que tiene permitidas y ahí la ley no lo protege, por lo que le han detenido esos vehículos que están de más y están en el corralón.

“Todo el transporte de Tapachula y de la región, estamos pidiendo que las autoridades del transporte supervisen ese amparo y no se permita la entrada de más unidades de las que tiene permitido, además tiene una ruta establecida, pero él mete sus unidades a trabajar por donde quiere, para su beneficio personal”, explicó.

Tras varias horas de permanecer sobre el parque central, Morales Díaz fue recibido por autoridades municipales que le lograron agendar una reunión con funcionarios del Transporte para el día 12 de Septiembre, en esta ciudad, por lo que procedieron a retirarse, con la amenaza de que si otra de sus unidades es detenida, realizarán acciones drásticas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González