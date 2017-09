Constructora Obstruye Vialidad en Fraccionamiento Buenos Aires

Tapachula, Chiapas; 7 de Septiembre.- El propietario de una empresa constructora ubicada en Calle Surinam y Avenida Belice, en el fraccionamiento Buenos Aires, de esta ciudad, obstruye la vialidad y pone en riesgo a los peatones, incluidos los niños que van a las escuelas cercanas.

Un grupo de vecinos informó que de manera indebida y con la complicidad de la autoridad municipal, el propietario de esa empresa realiza trabajos de estructura pesada en la vía pública y ya no permite la libre circulación de las personas y de los vehículos.

De un lado, mero enfrente de la empresa, hay estructuras pesadas para techos, y en lo que es el arroyo vehicular una reja de grandes dimensiones está siendo elaborada por los soldadores, y para variar, el ingeniero, dueño de ese local, en ocasiones coloca su camioneta o un remolque, bloqueando con ello totalmente la circulación.

Hay ocasiones en las que, sin ninguna autorización de la autoridad, se da el lujo de colocar conos y cierra la calle a la circulación, por lo que las personas tienen buscar por donde circular, situación que molesta a los vecinos porque esa empresa debería ser reubicada hacia un lugar donde no provoque afectaciones.

Los vecinos ya le han ido a pedir que deje libre la circulación vial, lo mismo que las aceras, pero no entiende, y solicitan la intervención de las autoridades. EL ORBE/Rodolfo Hernández González