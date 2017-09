Cafetaleros Empata 0-0 Ante Atlético San Luis

* No Supo Aprovechar Localía.

Tapachula, Chiapas.- El equipo de Cafetaleros de Tapachula sumó su primer empate del torneo, en un duelo sin anotaciones ante el conjunto de Atlético San Luis, celebrado en la cancha del Estadio Olímpico de Tapachula.

Para este duelo no se contó con Vitinho por lesión y Félix Araujo por suspensión, por lo cual Gabriel Caballero realizó dos modificaciones en su cuadro inicial, apostando por Carlos López en el arco, en defensa alineó a Christian Pérez, Diego Guerra, William Massari y Luis Hernández. En medio campo saltaron a la cancha Noé Maya, Chino Domínguez, Edy Brambila y Hobbit Bermúdez, dejando en ataque a Adrián Marín y Beto García.

En el minuto 4’ Hobbit Bermúdez tuvo la primera de peligro de partido, en un remate a servicio del carioca William Massari, que pasó apenas desviado del arco defendido por Alejandro “Pikolín” Palacios.

Cafetaleros llegó nuevamente al 20’ en una jugada de conjunto entre Chino Domínguez con Beto García, el equipo albiverde dejo escapar una ocasión clara de irse adelante en el marcador.

Un minuto después, en tiro de esquina el zaguero Pérez de Cafetaleros remató de cabeza el esférico, dejando en buena oportunidad a su compañero, siendo Chino Domínguez que no alcanzó a conectar el esférico.

Pasaron los minutos, dándose una buena batalla en medio campo, anulando el peligro cafetalero el conjunto visitante a través de Pablo Olivera y Oscar Hernández, quienes en todo momento hacían marca personal a los jugadores desequilibrantes de Cafetaleros.

A cinco minutos del final del primer tiempo, Hobbit Bermúdez definió a segundo poste, en una ocasión que parecía anotación, sin embargo, el defensa Juan Castro salvó a su equipo en la línea de gol, manteniendo el empate sin anotaciones en el encuentro.

En el 42’ el conjunto visitante aprovechó una desatención en defensa del cuadro local, y a través del “10” visitante, Pablo Olivera dejó ir la ventaja para su equipo.

Para el segundo tiempo el conjunto visitante replegó líneas a la defensiva, buscando por medio de contragolpes hacer daño a Tapachula.

En el minuto 6 del tiempo complementario, el delantero Beto García por velocidad se hizo de un espacio frente a Pikolín Palacios, realizando un disparo raso que supo anular de buena manera el experimentado arquero.

Con el dominio del partido a favor, el técnico Caballero no se guardó nada, y envió al terreno de juego al salvadoreño Gerson Mayén y Eduardo Pérez, buscando mejor proyección ofensiva que le permitiera la victoria.

Al 19’ el zaguero brasileño Diego Guerra, en una descolgada por banda izquierda se deshizo de su marcador, enviando un servicio al corazón del área chica, llegando a rematar Adrián Marín, anulando el peligro de buena manera el guardameta potosino.

En los minutos finales del encuentro, el conjunto de San Luis no ofreció espacios abiertos, dejando a elementos como Yoel Bárcenas y Eduardo Pérez sin espacios.

El tiempo en la cancha del Olímpico de Tapachula llegó a su final, y el árbitro central Adalid Maganda Villalva dio por concluido el encuentro correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2017.

Con este resultado, los pupilos de Gabriel Caballero sumaron su segundo empate del torneo, llegando a cinco unidades, ubicándose en la penúltima posición del torneo. El próximo encuentro para la escuadra de Tapachula será ante Correcaminos el día viernes 15 de Septiembre en el Estadio Marte R. Gómez de Tamaulipas. EL ORBE/Nelson Bautista