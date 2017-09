Fracasan los Operativos Antipandillas

* Debido a la Falta de Coordinación de los Cuerpos Policiacos.

Como resultado de la falta de coordinación y participación de todas las corporaciones policiales del Estado y municipio, el operativo “Escudo Comunitario” y “Anti Mara” fracasaron, aun con los esfuerzos de la Policía Sectorial (PS) que coadyuvó en las acciones como observadora y las municipales como ejecutoras, con la presunción de que la delincuencia “ya estaba alertada de las acciones que emprenderían en su contra”.

Esas acciones, que por sus características se asemejan más a una cacería de brujas en busca de “chivos expiatorios” para aparentar resultados positivos, han dejado entrever la prepotencia de los cuerpos policiacos, así como su falta de coordinación y preparación, y, en algunos casos, han pisoteado los derechos constitucionales al pasar por encima de las garantías de los ciudadanos.

Plan

Como parte de ello, en Ocosingo, lo más destacado fue la notoria ausencia del titular de la Dirección de Protección Ciudadana Municipal, quien debió encabezar las acciones, además del comandante local de la PS, y los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Delegación de Tránsito y Coordinación de Vialidad, lo que hizo suponer a la ciudadanía que nadie sabía qué hacer para desarrollar un plan eficaz.

Ante ello, los delincuentes y malvivientes que comúnmente consumen drogas en la vía pública sin ser molestados por esas corporaciones, se hicieron “ojo de hormiga”, evadiendo con anticipación y facilidad ser detectados por los subordinados de los responsables de los órganos policiacos citados, lo que podría hacer pensar que por eso no se lograron los objetivos esperados.

Por su parte, en San Cristóbal de Las Casas, comuna en la que a decir de la propia Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil Municipal “no contamos con presencia de Maras Salvatruchas” se realizó un operativo contra esas bandas delictivas en el que participaron aproximadamente 100 elementos de diversas corporaciones, señaló la propia institución.

El operativo tuvo como resultado la detención de algunos jóvenes, presuntos grafiteros, y el aseguramiento de unos cuantos vehículos, por lo que agregó la titularidad de esa Dirección local que “existe algo de pandillerismo, pero es común como en toda ciudad”, sin embargo, puntualizó que no hay que confundir ese tipo de delitos.

A su vez, en los municipios de Tonalá y Pijijiapan también se aplicó el “Anti Mara”, de la misma forma impresionante que se ha efectuado en las otras comunidades, con la participación de las instituciones policiacas estatales y municipales, pero esta vez también con la intervención del Instituto Nacional de Migración, con rondines en toda la ciudad e inmediaciones del ferrocarril y caminos de extravío conocidos por su alto índice delictivo.

En Arriaga, de acuerdo con Juan José Cajas Wong, encargado de la volanta -célula móvil del INM- se aseguró un total de 179 personas, y se evidenció la falta de preparación de los policías estatales, ya que gran parte de la población arriaguense fue testigo de cómo, pistola en mano, intimidaban a los centroamericanos, incluyendo mujeres, sin que a ninguno de ellos se le comprobara pertenecer a algún grupo delictivo.

Paradójicamente, se tiene conocimiento que por mar, se tiene en total abandono la vigilancia, por ello sería conveniente que las, por lo menos, 20 lanchas que tiene el Ejército paradas en la cancha de su cuartel de Tonalá se usen para reducir el tráfico de personas por mar, aunque cabe señalar que a través de las vías del tren son miles los migrantes que pretenden pasar usando ese medio.

En Frontera Comalapa, lugar que según su población ya había sido rebasado por la delincuencia, fueron detenidas 10 personas como saldo del operativo en las calles y antros, quienes fueron consignados ante la Fiscal del Ministerio Público, aunque en algunos casos únicamente se aplicaron actas administrativas; de la misma manera, en Tapachula se aseguraron a 94 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha.

“Resultados”

Sin embargo, los más patéticos resultados se dieron en Palenque, donde se detuvo a cuatro personas, entre ellas una mujer y dos pescadores, que en evidente violación a sus garantías individuales fueron detenidos únicamente para verificar que no tuvieran antecedentes delictivos, y solamente el propietario de un bar fue puesto a disposición de las autoridades por presunta corrupción de menores.

En este lugar, a diferencia de los demás, no fue anunciado el programa y pese a lo aparatoso de los elementos de la AEI, sólo un Fiscal del Fuero Común, tres patrullas de la Sectorial, una de la PEC y seis municipales realizaron el operativo. CP/Enrique Romero/EL ORBE