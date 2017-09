Familias de Escasos Recursos sin Acceso a Programas de Vivienda

Tapachula, Chiapas; 10 de Septiembre.- Familias de escasos recursos económicos lamentaron que no tienen acceso a los programas de vivienda del Gobierno.

La señora María del Carmen Cázares Méndez dio a conocer que es de condición humilde y carece de un lugar donde poder fincar su vivienda, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que le den la oportunidad de contar con un patrimonio.

Señaló que se dedica a la venta de ropa de paca, pero sus ingresos son bastante bajos y no le da para pagar renta, lo mismo ocurre con cientos de personas que no tiene ingresos fijos, y por lo mismo no pueden acceder a un crédito para vivienda.

Cázares Méndez explicó que también se ha acercado a diversas autoridades, pero no le dan ninguna respuesta ni le hacen el favor de darle el acompañamiento para que pudiera gestionar una vivienda en la Promotora de la Vivienda de Chiapas (PROVICH). EL ORBE/Rodolfo Hernández González