Derrumbes Impiden el Acceso en 15 Comunidades del Soconusco

* Principalmente en Tapachula, Unión Juárez, Cacahoatán, Huixtla y Escuintla,

Tapachula, Chiapas; 12 de Septiembre.- El delegado de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc), Marco Tulio Monzón Roblero, dio a conocer que hay aproximadamente 15 comunidades en el Soconusco sin acceso a consecuencia de las fuertes lluvias y los constantes movimientos telúricos, los cuales han provocado derrumbes que obstaculizan los caminos.

Dijo que mantienen un trabajo coordinado con autoridades de Protección Civil para apoyar a las comunidades afectadas por derrumbes en sus caminos, sin embargo los trabajos no avanzan debido a las condiciones climáticas que se presentan en la zona, ya que la lluvia provoca el reblandecimiento de la tierra, que a su vez genera nuevos desgajamientos.

Se tienen derrumbes carreteros en los municipios de Tapachula, Unión Juárez, Cacahoatán, Huixtla y Escuintla, donde los habitantes se ven afectados para trasladarse a las cabeceras municipales, porque su única vía de acceso está bloqueada por grandes montículos de tierra y piedras, señaló.

Detalló que han desplazado maquinaria pesada para realizar los trabajos de limpieza de los caminos, pero los avances son mínimos, pues una vez que se retiran los derrumbes, se registran fuertes lluvias y una vez más vuelven a bloquear las vías de acceso.

Detalló que en el caso del camino en la zona alta de Tapachula, principalmente en Chanjalé y Pavencul, hay maquinaria para retirar los derrumbes pero las lluvias y los constantes sismos provocaron que quedara atrapada entre los montículos de tierra y piedra, por lo que los trabajos no han avanzado como se esperaba.

“El problema es que el registro de lluvia todos los días es alto, limpiamos y al poco tiempo se presentan otros derrumbes y tenemos que regresar a retirarlos, todo está situación impide que atendamos a las comunidades de la región que están afectadas sus vías de comunicación” sostuvo.

Hay comunidades en Huixtla, como ejido El Triunfo, Manacal, 4 de Octubre, Nueva Morelia, San Juan Panamá, entre otras, las cuales no tienen acceso, ya que sus caminos están bloqueados por derrumbes, pero se trabaja en coordinación con otras dependencias para que en el menor tiempo sean atendidas y no sufran desabasto de alimentos. Agencia Intermedios