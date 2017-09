MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS PARA FESTEJOS PATRIOS Y 3.1 MILLONES PARA COMPUTADORAS

Tapachula, Chiapas; 12 de Septiembre.- Mientras que Chiapas está atravesando una terrible tragedia derivada del terremoto del jueves pasado, el cual causó muerte y destrucción en la entidad, el Ayuntamiento local decidió aprobar millonarios gastos para la pachanga de las fiestas patrias.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa la regidora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Rosa Irene Urbina Castañeda, quien dijo que no se puede celebrar cuando aún sigue la contingencia por sismos.

Este lunes se convocó a una reunión extraordinaria de Cabildo, en la que se presentó la propuesta para llevar a cabo los festejos de Fiestas Patrias, con un presupuesto inicial de 380 mil 223 Pesos, con recursos del Gasto Corriente de la administración municipal, dijo.

Además, la propuesta tuvo irregularidades antes de ser aprobada, ya que el dictamen no llevaba las firmas de la Comisión de Hacienda y que fue presentada de última hora.

Aunado a eso, asegura que los impulsores de esa propuesta, pidieron aumentar el gasto con otros 650 mil Pesos, es decir, más de un millón en total.

“Mi voto fue en contra porque, independientemente de que pareciera una burla para los que están sufriendo por los desastres ocasionados por el sismo, es un gasto absurdo, superfluo, e inflado, el cual lesiona las finanzas públicas municipales, sin tomar en consideración las apremiantes necesidades y prioridades de la población”, indicó.

No está en contra de la conmemoración del aniversario patrio, aclaró. “Sin embargo nuestro Estado atraviesa un momento difícil y doloroso, donde la sociedad no acepta dilapidar los recursos de manera innecesaria, mientras se pregona que la prioridad es reducir el déficit y, al mismo tiempo, se recortan otras partidas”.

La aprobación de esos gastos se da justo cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recorría parte de la zona devastada por el sismo en la Entidad, quien por cierto dijo que Chiapas y Oaxaca estaban en periodo de emergencia.

La Cuenta Pública no se ha Entregado.

La Regidora abordó también el tema de la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Tapachula, de la que dijo, ha sido presentada hasta Diciembre del 2016, es decir, existe un atraso para su presentación de nueve meses.

“Cada mes he solicitado por escrito y en sesión de Cabildo, que se presente la Cuenta Pública, sin embargo, no se ha cumplido en tiempo y forma, de acuerdo a la disposición legal aplicable, ni es enviada al Órgano de Fiscalización y al Congreso del Estado para su auditoria”, insistió.

Reconoció que como Regidora es corresponsable de esa obligación, y que el incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones que se encuentran previstas por la ley.

Corrupción en la Secretaría de Administración.

En el acto, Urbina Castañeda aseguró que en la actual administración municipal se están cometiendo impunemente actos de corrupción, “bajo la autorización, corruptela y complicidad del presidente, Neftalí Armando del Toro Guzmán”.

Puso de ejemplo a René Ángel Laparra, “quien, apoyado por parientes y amigos ha hecho del área de adquisiciones un negocio propio, perjudicando y atentando aún más las arcas municipales”.

Según dijo, muchas contrataciones de prestación de servicios y compra de insumos llevan implícitos precios notoria y convenientemente inflados.

Hace poco tiempo, comentó, con gran festividad instalaron las letras corpóreas con el nombre de Tapachula, en el malecón de entrada a la ciudad, esto tuvo un costo de casi 500 mil Pesos, es decir, cada letra tuvo un costo aproximado de 60 mil Pesos.

De acuerdo a la servidora pública, es un precio inflado y además con un pésimo diseño, “ya que la población en general mostró su repudio hacia el mismo”.

Agregó que el Ayuntamiento sobre paga productos y servicios a “empresas amafiadas” con ellos mismos, sin importarles que el recurso es del pueblo.

Gasto en Computadoras en Lugar de Ayuda Humanitaria.

Luego dijo que en una de las últimas reuniones de Cabildo, un grupo de Regidores aprobaron la compra de equipos de cómputo, aires acondicionados, mobiliario de oficina, equipos, aparatos, y herramientas para los Secretarios del Ayuntamiento por un monto de 3.1 millones de Pesos.

Sin embargo, recalcó que ese equipo ya se había dotado a todas las áreas administrativas, “lo cual es indignante e ilegal que se sigan gastando los recursos de la ciudadanía en cuestiones no prioritarias ni en beneficio de los habitantes”.

Reveló que, por lo contrario, la administración municipal decidió cancelar la rehabilitación de las calles por 4 millones de Pesos, “cuando están destrozadas, y muchas necesidades más de nuestro municipio sigan en el rezago y en el olvido”.

Así también, que votó en contra de eso “ya que un principio rector que debe ser considerado en el gasto público municipal, es la austeridad, y porque las ejecuciones de los fondos públicos deben cumplir una finalidad enmarcada a las prioridades de los habitantes”.

Lamentó que se privilegie el gasto en computadoras para los funcionarios, en lugar de la ayuda humanitaria que tanto necesita la población afectada por el sismo y por otros fenómenos naturales de este año. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello