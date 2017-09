Colapsa Barda de Escuela “Unidad Chiapaneca”

Tapachula, Chiapas, 13 de septiembre.- Una de las tantas réplicas del terremoto de 8.2 grados, provocó que varios tramos de la barda perimetral de la escuela secundaria Unidad Chiapaneca se vinieran a abajo, informó el director del plantel, AtadeoTovilla Marroquín.

Precisó que también varias aulas se encuentran con daños estructurales, por lo que urgió la presencia del personal de Protección Civil para que se hagan las evaluaciones correspondientes.

Hizo un llamado para que sea acordonado el resto de la barda perimetral, toda vez que existe el peligro que se desplome, sobre todo porque hay que tomar en cuenta que por la salitre del mar, las estructuras, principalmente el fierro, se dañan.

Tovilla Marroquín manifestó que no están laborando, tal como son las instrucciones de las autoridades educativas y sobre todo porque Puerto Madero es una zona de alto riesgo a sismos y por ello están a la espera del dictamen de Protección Civil.

Los salones sufrieron agrietamiento y por tanto no pueden impartir clases en esas condiciones de peligro, por lo que reiteró su llamado a las autoridades para que se emitan el dictamen,aunque de a simple vista se puede apreciar que por las condiciones del inmueble, lo más recomendable es no reanudar clases en esas instalaciones, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González