Se Desploman las Ventas en Comercios del Puerto

* Por el Sismo y Mar de Fondo.

Tapachula, Chiapas; 16 de Septiembre.- Las noticias sobre alertas de tsunami y mar de fondo afectan severamente la de por sí crítica economía en Puerto Madero, afirmó la comerciante restaurantera, Clementina Mejía Toledo.

Calificó de preocupante que al difundirse esas informaciones dejan de venir los turistas de Guatemala y los de la región, por lo que pidió a las autoridades del ramo a realizar la promoción que este lugar se encuentra en calma.

La comerciante reconoció que el día del terremoto de 8.2 grados, efectivamente se puso feo el mar, lo mismo con el mar de fondo, pero eso fue solamente un día y ya todo volvió a la normalidad.

Entrevistada en su negocio en esa comunidad enclavada en el océano Pacifico, dijo que durante los últimas días no ha habido ventas, “hoy no he vendido nada, la gente no viene por temor al mar, ahora se hace necesario que las autoridades informen que todo está bien, para que vengan los visitantes y vendamos”.

Es lamentable la situación por la que atraviesan los restauranteros de este poblado, indicó, toda vez que sobreviven de las ventas y esperan que en lo que resta del fin de semana obtengan algunos ingresos.

Hay temor entre la población ante falsas noticias que el mar se estaba saliendo, e hizo un llamado a los habitantes de la región y a los hermanos guatemaltecos para que acudan a Puerto Madero a divertirse y a consumir alimentos de su preferencia, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González