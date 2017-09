Sin Contratiempos Desfiles Cívicos en Chiapas y CDMX

* En el 207 Aniversario de la Independencia.

Tapachula, Chiapas; 16 de Septiembre.- Poco más de cien municipios en Chiapas decidieron cancelar los festejos de las Fiestas Patrias, como un acto de respeto y solidaridad al 1.8 millones de personas que resultaron afectadas en la Entidad a consecuencia del terremoto de hace diez días.

En donde se llevó a cabo el Grito de Independencia y el desfile, como el caso de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, los eventos fueron apegados al protocolo cívico, a diferencia de otros años cuando se vivía una verbena popular que se prolongaba por espacio de varias horas.

En Tuxtla Gutiérrez, los dos eventos fueron encabezados por el gobernador Manuel Velasco Coello, su esposa Anahí, los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, y de las fuerzas armadas.

En el caso de Tapachula, durante el Grito hubo acceso a la población en general y no se colocaron las rejas metálicas del año pasado, cuando los comerciantes señalaron que eso les ocasionó pérdidas económicas.

También se reforzó la seguridad en el primer cuadro de la ciudad con la participación de las fuerzas militares y, con ello, tampoco se registraron los actos vandálicos y saqueos que se registraron en esas fechas, pero en el 2016.

Ambos desfiles militares también fueron modificados literalmente. Los recorridos realmente se redujeron a tan solo seis cuadras y los participantes, un 60 por ciento menos que el año pasado.

No fueron reportados incidentes para los dos casos. Después del terremoto hubo un descenso en la llegada de turistas en, aproximadamente, un 75 por ciento, y la caída de las ventas en una cifra similar.

Sin embargo, desde el viernes hubo una recuperación que llegó a su máxima expresión este sábado, cuando el sector hotelero reportaba espacios llenos y el comercio con sus ventas, tal y como estaban antes del sismo.

En Tuxtla Gutiérrez la situación sigue sin recuperarse, luego de que los sismos, que ahora empiezan a trasladarse a Oaxaca, se sienten en esa ciudad. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Un Desfile Plagado de Regresos y Ausencias

Ciudad de México, 16 de septiembre.-“Viva Oaxaca y Chiapas… estamos con ustedes”, con esta arenga de las Fuerzas Armadas concluyó el tradicional Desfile Militar con motivo del 207 aniversario de la Independencia de México.

Un acto cívico enmarcado por la contingencia en tres estados del sur de la República por el sismo magnitud 8.2 grados, que dejó un saldo de 98 muertos.

En esta edición participaron 18 mil 288 elementos, de los cuales 13 mil 678 pertenecen al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana; 3 mil 641 a la Marina Armada; 668 a la Policía Federal; 233 Bomberos y 68 charros.

Cinco mil elementos menos que el año pasado, cuando desfilaron más de 23 mil, pues estos efectivos se encuentran en labores de apoyo a la población afectada en comunidades de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Además participaron 66 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Marina Armada; 30 niños con enfermedad terminal, nombrados soldados y marinos honorarios; 34 niños y niñas; 46 canes; 326 caballos y 267 vehículos militares.

Bajo el lema Pueblo Somos… a México Servimos, los militares y agentes federales hicieron gala de su adiestramiento, mostraron disciplina y el equipo de alta tecnología con el que cuentan actualmente.

Estuvieron acompañados desde el aire por aviones PC-7 y helicópteros Panther y Cougar, que surcaron el cielo de la capital con diferentes formaciones y maniobras. El resto de las aeronaves, principalmente las de cargo, no participaron porque se encuentran atendiendo la emergencia en el sureste.

El presidente Enrique Peña Nieto presenció el desfile en el balcón central de Palacio Nacional, después de pasar revista a las tropas.

En el evento estuvo un destacado grupo de niños de sexto de primaria que observaron a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recorrer parte del circuito de la plancha del Zócalo, avenida 5 de mayo, la avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, para concluir en Campo Marte.

La columna del desfile, dirigida por el subsecretario de la Defensa Nacional, Gilberto Hernández Abreu, estuvo conformada por ocho agrupamientos denominados Constitución, Seguridad Interior, Defensa Exterior, Auxilio a la Población, Acciones Cívicas, Sistema Educativo, Montado y Aéreo.

Las Divisiones de Fuerzas Federales, Gendarmería y Seguridad de la Policía Federal exhibieron vehículos y diversos equipos para garantizar la seguridad pública en las entidades donde la corporación está desplegada.

Por primera vez en este Desfile Militar, el del 207 aniversario de la Independencia, dos mujeres comandaron agrupamientos y una piloteó una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

El evento marcó también el regreso del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, que hacía 29 años que no desfilaba.

Antes de iniciar la parada militar, el general Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz dieron la bienvenida a los elementos. “Cuando nosotros éramos cadetes siempre estaban los Bomberos, hoy van a reiniciar, la gente les va a reconocer, les va a aplaudir y se lo merecen, así que felicidades y a echarle muchas ganas en el desfile”, les dijo. (Sun)