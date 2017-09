Continúa Construcción de Aulas Provisionales en la Federal No. 2

Tapachula, Chiapas, 17 de septiembre.- Como aun no terminan la edificación de las 18 aulas provisionales en la escuela secundaria federal número 2 Fray Matías de Córdova, las clases se reiniciarán hasta el día lunes 25 de septiembre, informó el presidente de la sociedad de padres de familia, Rafael Zunún Rodas.

La institución educativa resintió severos daños a causa del sismo del 14 de junio de este año y tras realizar las verificaciones correspondientes, Protección Civil del Estado dictaminó que todas las instalaciones no pueden utilizarse porque representan un riesgo para los estudiantes, personal docente y administrativo.

Por lo mismo, el 21 de agosto no pudieron comenzar las actividades del ciclo escolar 2017-2018, por lo que de manera conjunta los padres de familia y la sociedad de padres con los recursos que se reunieron por concepto de cuotas voluntarias iniciaron la construcción de las 18 aulas y los servicios sanitarios para alumnos y el personal administrativo y docente.

Explicó que durante la junta de padres de familia, efectuada ayer domingo 17 de septiembre, se acordó que las clases se reiniciarán hasta el 25 de septiembre, toda vez que las aulas provisionales aun no son terminadas, pero ya llevan un avance significativo. En esta semana también quedarán concluidos los servicios sanitarios.

El también profesor lamentó que el gobierno se ha hecho el desentendido con esta situación y ha sido muy mínima su aportación para reunir los 800 mil pesos que es el costo de la obra, que casi en su totalidad fue aportado por los padres de familia, los cuales ayer acordaron dar 200 pesos más por cada uno, al darse cuenta que los recursos han sido bien aplicados y el objetivo es por la educación de sus hijos.

Los 800 padres de familia acordaron hacer aportaciones en especie, en beneficio de los 1,200 alumnos en ambos turnos, además de que se están reciclando algunos materiales de las instalaciones en ruinas.

El inmueble será demolido en su totalidad y se espera que ante la importancia que representa esa institución, sea iniciada su construcción en breve y reiteró su llamado para que las autoridades volteen sus ojos hacia esa institución educativa. EL ORBE/Rodolfo Hernández González